Tak 21- en tak 23-levensverzekeringen dragen bij tot een evenwichtige portefeuille

Voor uw spaargeld legt u best niet alle eieren in hetzelfde mandje. Het is raadzaam om uw centen te spreiden over verschillende spaar- en beleggingsproducten. Keytrade Bank stelt met Uppie van AG verschillende levensverzekeringsformules voor, die voor wat extra evenwicht in uw portefeuille kunnen zorgen.

De tak 21 versus de tak 23-levensverzekering

Wie graag voor een zeker rendement opteert en risico’s vermijdt, kan zijn gading vinden bij een tak 21-levensverzekering met vaste einddatum. Ze biedt de spaarder een vaste, gewaarborgde rentevoet met een eventuele winstdeling daarbovenop. Of die winstdeling er al dan niet komt, blijft de beslissing van de verzekeraar.

Wat wel zeker en gegarandeerd is, is dat u het gestorte bedrag - weliswaar na aftrek van kosten en taksen - terugkrijgt op de vervaldag. Aan een tak 21-levensverzekering zijn instapkosten en een premietaks verbonden. Wilt u uw kapitaal vervroegd opvragen, dan zijn er bepaalde kosten en taksen mogelijk. In tak 21 betaalt u namelijk uitstapkosten en roerende voorheffing als u uw contract binnen de 8 jaar wil stopzetten.

Tak 23-levensverzekeringen zijn gekoppeld aan beleggingsfondsen. Vandaar dat hun waarde de schommelingen van de onderliggende fondsen volgt. Er is, met andere woorden, een potentieel hoger rendement, maar wel zonder enige garantie. Kapitaalverlies valt niet uit te sluiten wanneer de onderliggende fondsen minder goed zouden presteren Net als bij tak 21-levensverzekeringen betaalt u instapkosten, een premietaks en gelden er bij een verkoop eventueel uitstapkosten. Bij tak 23- levensverzekeringen bent u nooit roerende voorheffing verschuldigd.

Vanwaar de term ‘levensverzekering’?

Zowel bij een tak 21 als bij een tak 23 kunt u een begunstigde aanduiden. U maakt deze keuze wanneer u start met uw belegging, maar u kan deze altijd wijzigen gedurende de looptijd van het contract. Om die reden bieden deze types levensverzekeringen dus ook een vorm van successieplanning.

Uppie: op maat van de spaarder en belegger

Met Uppie stelt Keytrade Bank een gediversifieerd aanbod van levensverzekeringen van AG voor. Het beheer ervan is dus in handen van de specialisten van AG, de Belgische marktleider op het vlak van levensverzekeringen. U spaart en/of belegt volledig online, met deskundige ondersteuning en de mogelijkheid om de prestaties van uw producten in uw persoonlijke Uppie-account dagelijks op te volgen.

Er zijn vier formules bij Uppie, telkens met een verschillende verhouding tussen risico en opbrengst. U beschrijft uw situatie en geeft uw noden weer en op basis daarvan stelt Uppie de levensverzekering voor die daaraan het beste voldoet.

Uppie Moon: zekerheid via tak 21

Uppie Moon is de tak 21-levensverzekering. Uw kapitaal groeit aan via een formule met een vaste looptijd van 8 jaar en 1 maand en een gegarandeerde rentevoet plus een eventuele winstdeling.

Uppie Star Go: tak 23 voor de defensieve belegger

Uppie Star Go is de tak 23-levensverzekering met het laagste risicoprofiel. Ze belegt via het fonds AG Life Stability voor 25% in aandelen en 75% in obligaties.

Uppie Star Run: tak 23 met een evenwichtig risico

Deze tak 23-levensverzekering belegt via het fonds AG Life Balanced voor ongeveer 50% in obligaties en 50% in aandelen.

Uppie Star Fly: tak 23 voor de dynamische belegger

Uppie Star Fly is gemaakt op maat van wie het hoogste rendement nastreeft en daarbij dus ook meer risico wenst te nemen. Deze tak 23-levensverzekering belegt via het fonds AG Life Growth voor ongeveer 25% in obligaties en 75% in aandelen.

Met een duurzamere toekomst voor ogen

AG hanteert bepaalde duurzaamheidscriteria bij de selectie van zijn beleggingen. Zo sluit het systematisch landen uit die de internationale standaarden en normen niet respecteren en weert het vanuit milieu of sociaal standpunt controversiële activiteiten uit de portefeuille. AG kijkt erop toe dat milieu, maatschappij en een goed bestuur een duidelijke rol spelen bij de onderliggende fondsen van Uppie.

Instappen kan al vanaf 10 euro

Uppie staat voor sparen of beleggen in levensverzekeringen. Alles gebeurt volledig digitaal en u wordt op een handige manier gegidst naar de voor u aangewezen keuze. Instappen kan al vanaf tien euro met één enkel bedrag, een maandelijks bedrag of de combinatie van beide.

Deze tekst presenteert de tak 21- en tak 23-levensverzekeringen, Uppie Moon en Uppie Star van AG. Meer informatie over deze verzekeringen vindt u in de algemene voorwaarden, de essentiële-informatiedocumenten, waarin u ook scenario’s van winst en verlies terugvindt, en de beheerreglementen, beschikbaar op uppie.be. Voor u een contract ondertekent, moet u ze zeker doornemen. U vindt de evolutie van de waarden van de fondsen op ag.be.

Looptijd

Uppie Star : onbepaald

Uppie Moon : 8 jaar en 1 maand

Wat zijn de kosten?

Uppie Star

• Instapkosten: maximaal 0,5%.

• Uitstapkosten: 1% gedurende 2 jaar en 11 maanden. Daarna gratis.

• Beheerkosten: afhankelijk van het onderliggend fonds. Dit vindt u in het beheerreglement.

Uppie Moon

• Instapkosten: maximaal 1,25%.

• Uitstapkosten: maximaal 1% van de theoretische afkoopwaarde, eventueel vermeerderd met een financiële correctie. Dit zijn bijkomende kosten om het rendement van de andere spaarders niet in gevaar te brengen.

• Geen uitstapkosten als het contract op einddatum komt of bij overlijden van de verzekerde.

• Beheerkosten: jaarlijks maximaal 0,2% rechtstreeks op de gespaarde som (reserve) aangerekend.

Wat zijn de risico’s?

Uppie Star

• Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): De waarde van een beleggingsfonds schommelt dag per dag. De onderliggende activa evolueren en de financiële markten zijn voortdurend in beweging in positieve of negatieve zin (volatiliteit). Er is geen kapitaals- of opbrengstsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe.

• Liquiditeitsrisico: In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement) kan AG de vereffening van de eenheden van het fonds uitstellen of opschorten. Dit wil zeggen dat u even moet wachten om (een deel van) uw geld terug te krijgen.

• Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: Het risico bestaat altijd dat de uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren.

• Faillissement van de verzekeraar: De activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. Bij een faillissement van de verzekeraar is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

Uppie Moon

Het Garantiefonds beschermt deze levensverzekering op basis van de beschermingsregeling voor tak 21. Deze treedt in werking als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het resterende bedrag loopt u het risico om dit geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Uppie Moon biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag.

Hebt u vragen of bent u over iets niet tevreden?

Neem dan eerst contact op met ons op uppie@ag.be of op +32 (0)2 664 94 85.

Hebt u daarna nog klachten, dan kan u die bezorgen aan AG, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be, 02/664.02.00, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel).

Als de oplossing die AG voorstelt je geen voldoening schenkt, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman-insurance.be, de Meeussquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be).

Deze levensverzekeringen, ontwikkeld door AG, een Belgische verzekeraar, zijn onderworpen aan het Belgisch recht.