Tachtig procent van de Belgen koopt wel eens online TTR

06 oktober 2020

17u08

Bron: Belga 1 Geld Van alle Belgen die online actief zijn, hebben acht op de tien het afgelopen jaar ook online gekocht. Dat blijkt uit een onderzoek van handelsfederatie Comeos. Zo’n 94 procent geeft ook aan in de toekomst opnieuw online te zullen kopen.

Het is al het tiende jaar op rij dat Comeos de studie naar het e-commercegedrag van de Belgen doet. Tien jaar geleden kocht nog maar 58 procent van de Belgen online. De bevraging bij 2.000 Belgen vond dit jaar in de maand april plaats, tijdens de coronalockdown. "Dat vertaalde zich ook in de intenties van de bevraagden, want maar liefst 94 procent verklaart in de toekomst een online-aankoop te zullen doen", zegt Comeos. Van de mensen die nog niet eerder iets online kochten, gaf 61 procent aan dat in het volgende jaar toch te willen doen.

Ook de frequentie stijgt. Meer dan de helft (56 procent) heeft de afgelopen twaalf maanden minstens 1 keer per maand een online-aankoop gedaan, een stijging van 20 procent ten opzichte van de studie van vorig jaar. Een op de vijf doet het minstens 1 keer per week en 2 procent verklaart elke dag online te shoppen. Vier op de tien deed een aankoop via een mobiel toestel.

Categorieën

Alle productcategorieën zijn gestegen het afgelopen jaar. "Fashion" blijft nog steeds de onbetwiste nummer 1: van alle Belgen die de voorbije twaalf maanden een online-aankoop hebben gedaan, kocht 68 procent een artikel uit de fashionsector. Dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van vorig jaar en bijna 30 procent meer dan tien jaar geleden. Ontspanning staat op twee, Health & Beauty is een "opvallende derde". Die producten doen het 19 procent beter dan vorig jaar.

De helft van de online aankopen gebeurt op een platform waar verschillende merken en handelaars verzameld zijn, terwijl slechts 1 op de 4 aankopen gebeuren op de eigen webshop van de handelaar. Zowat 60 procent van de aankopen gebeurt 's avonds. "Belgische handelaars zitten daar met een concurrentieel nadeel ten opzichte van de handelaars in de buurlanden omdat nachtwerk in België start om acht uur 's avonds", klinkt het.

Een stijging in de verkoop online betekent niet dat fysieke winkels afgeschreven zijn, zegt Comeos nog. Zo deed 55 procent het afgelopen jaar aan 'webrooming', eerst inspiratie opdoen via het internet om daarna weloverwogen een aankoop te doen in de winkel. Het omgekeerde - eerst kijken in de winkel en dan toch online aankopen - kon slecht 28 procent bekoren.