Switch-medewerkers klappen uit de biecht: “Zelfs een demente man werd erin geluisd”

Jobat Steeds meer werknemers krijgen bedrijfswa­gen: hoeveel loon sta je daarvoor af?

De coronapandemie heeft de populariteit van de bedrijfswagen niet afgeremd. Integendeel: in 2021 kregen nog eens 3 procent meer bedienden een wagen ter beschikking van hun werkgever, in vergelijking met het jaar voordien. Dat blijkt uit de jaarlijkse mobiliteitsbarometer van hr-dienstenbedrijf Acerta over de mobiliteitsgegevens van 330.000 werknemers. Maar wat moet je weten over de bedrijfswagen? Hoeveel van je loon moet je bijvoorbeeld afstaan voor dit extralegale voordeel? Jobat.be klopte aan bij Charlotte Thijs, Senior Legal Consultant van hr-dienstverlener Acerta.

16 februari