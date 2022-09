Supermarkten counteren kritiek op koopkrachtacties: “Ja, korting van 5 procent vervalt, maar we zijn altijd transparant geweest in communicatie”

GeldVerschillende grote supermarktketens zijn niet te spreken over de doorlichting van Test Aankoop, waaruit zou blijken dat hun recente koopkrachtacties lang niet allemaal even correct zijn. Onder meer Delhaize trekt van leer tegen de consumentenorganisatie: “Voor Test Aankoop is het glas half leeg omdat we de korting hebben afgevoerd voor mensen die minder dan 200 euro uitgeven.” Wat zegt Test Aankoop en hoe reageren de supermarkten? Een overzicht.

Wat zegt Test Aankoop?

Volgens Test Aankoop zijn er bij Carrefour maar 347 producten online te vinden van de actie “Tot 1.000 producten voor minder dan 1 euro”, waarvan er bovendien 104 niet beschikbaar zijn. Een prijsvergelijking toonde daarnaast aan dat 36 producten vóór de actie ook al minder dan 1 euro kostten. “Carrefour heeft voor haar actie geen enkel product goedkoper gemaakt, integendeel, Test Aankoop ontdekte dat 11 producten zelfs stegen in prijs.”

Ook belooft Carrefour om 100 producten gedurende 100 dagen in prijs te bevriezen, maar daarvan zouden er slechts 58 te vinden zijn, waarvan er online alvast 28 onbeschikbaar zijn.

Hoe reageert Carrefour?

In een reactie weerlegt Carrefour de bevindingen van de consumentenorganisatie. “Eerst en vooral heeft Test-Aankoop enkel online onderzoek gevoerd, terwijl meer dan 95 procent van onze verkopen in de winkel gebeurt. Hun bevindingen gelden dus maar voor minder dan 5 procent van ons aanbod.”

Daarnaast wijst de supermarktketen erop dat het “online aanbod tijdelijk is teruggeschroefd omwille van structurele wijzigingen in ons e-commerce distributiecentrum”. Carrefour heeft duidelijk aangegeven in een persbericht dat het aantal producten kan variëren, afhankelijk van de grootte van de winkel en online, klinkt het.

“Tenslotte hebben wij in de actie die zij nu bekritiseren, nooit beweerd dat we prijzen hebben verlaagd of bevroren. We hebben enkel de aandacht gevestigd op 1.000 producten die minder dan 1 euro kosten. Dit om consumenten te helpen keuzes te maken om hun budget beter te beheren.”

Wat zegt Test Aankoop?

Volgens Test-Aankoop slaagt ook Delhaize erin om, onder het voorwendsel van een hogere korting op producten met Nutriscore A en B, de “koopkracht negatief te beïnvloeden”. Klanten met een SuperPlus-kaart krijgen niet meer automatisch 5 procent korting op die gezonde producten. Enkel wie nog minstens 99 euro uitgeeft, heeft de volgende maand recht op 10 procent korting op verse producten met nutriscore A en B.

Wel een goede praktijk is de Kleine Leeuwtjes-actie van Delhaize, klinkt het, waarbij de selectie van 424 producten een goede doorsnede is van wat je in de supermarkt vindt. Bovendien is voor deze actie wel een aantal producten in prijs verlaagd.

Hoe reageert Delhaize?

Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver noemt de bevindingen van Test Aankoop “kort door de bocht”. “Het klopt dat de korting van 5 procent vervalt”, vertelt hij aan onze redactie. “We hebben het SuperPlus-programma aangepast, maar we zijn altijd transparant geweest in onze communicatie.”

Vroeger moest je minstens voor 200 euro kopen om recht te hebben op 10 procent korting, legt Dekelver uit. “Wie vandaag de SuperPlus-kaart gebruikt en voor 99 euro in een maand koopt, ontvangt de volgende maand automatisch en ongelimiteerd 10 procent korting op alle Nutriscore A en B-producten in diverse rayons.” Het gaat daarbij om meer dan 4.000 producten, wijst hij erop.

Quote Wie boodschap­pen doet, komt al snel aan 100 euro. Niet alleen bij ons, maar bij elke supermarkt­ke­ten in België. Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize

“Voor Test Aankoop is het glas half leeg omdat we de korting hebben afgevoerd voor mensen die minder dan 200 euro uitgeven. In de plaats hebben wij echter een systeem ingevoerd waar je vanaf 100 euro al 10 procent korting krijgt. Wie boodschappen doet, komt al snel aan 100 euro. Niet alleen bij ons, maar bij elke supermarktketen in België”, aldus de woordvoerder.

Nog volgens Delhaize zijn de kortingen door het nieuwe systeem toegankelijker geworden voor veel meer mensen in vergelijking met het oude systeem. “Wij zijn ervan overtuigd dat we de koopkracht verhogen in plaats van verlagen”, besluit Dekelver.

Wat zegt Test Aankoop?

‘Meer dan 1.000 producten, 2e gratis’, belooft Albert Heijn, maar online blijkt het maar om 580 producten te gaan, besluit Test Aankoop uit de doorlichting. Een nadere blik leert daarnaast dat er maar voor 264 producten ook effectief een tweede gratis aan gekoppeld is. “Voor de andere producten gaat het om kleinere kortingen”, aldus Test Aankoop. In totaal gaat het om 53 merken.

Hoe reageert Albert Heijn?

Volgens Ann Maes, woordvoerder van Albert Heijn, “klopt onze promotie als een bus”. “Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.” In verband met de 1 plus 1-actie gaat Test Aankoop er volgens Maes verkeerdelijk van uit dat het gaat om producten die iedere dag in de winkel aanwezig moeten zijn. “Deze actie loopt gespreid van 29 augustus tot 11 september”, wijst ze erop. Gisteren/dinsdag stonden er bijvoorbeeld 580 producten in promo, aldus de AH-zegsvrouw.

