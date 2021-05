Suez en Veolia ondertekenen “definitieve fusieovereenkomst”

Nadat Veolia deze zomer een vijandig overnamebod had gelanceerd op zijn grote concurrent kwamen de twee groepen op 11 april tot een akkoord over een fusie, waarbij een einde kwam aan een maandenlange juridische strijd. Ze hadden zichzelf tot 14 mei de tijd gegeven om de overeenkomst te formaliseren.

Eind augustus vorig jaar raakte bekend dat Veolia aasde op het belang van energiereus Engie in Suez. Het bedrijf wilde door Suez in te lijven uitgroeien tot een wereldspeler. Na heel wat tegenkanting kocht Veolia in oktober vorig jaar voor 3,4 miljard euro een belang van 29,9 procent in Suez over van Engie. In februari van dit jaar wees Suez nog een overnamebod van zijn grotere concurrent af. Ook het gerecht en de Franse politiek mengden zich.