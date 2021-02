Stunt van Tesla met bitcoin ruikt volgens expert naar marktmanipulatie

Diepenbeek Zaakvoer­der wil personeel betalen met bitcoins: “Maar Belgische overheid loopt achter”

10 januari Uw loonbriefje voortaan in bitcoins in plaats van euro uitbetaald zien worden? Steffen Brans, CEO van het digitaal bedrijf Appwise uit Diepenbeek zou het vandaag nog doen. En een groot deel van zijn personeel ziet dat ook effectief zitten. “In Nederland kan dat al, maar in België lopen we helaas achter", zegt de man. Ter info: één bitcoin is momenteel zo’n 32.000 euro waard.