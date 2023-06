Studentenkoten worden duurder: met deze tips betaal je veel minder dan de gemiddelde 514 euro voor je kot

Gemiddeld studenten­kot kost volgend jaar 514 euro per maand: “Op twee jaar tijd prijsstij­ging van 20 procent”

Vlaamse studenten zien de prijs voor hun kot op amper twee jaar tijd met gemiddeld 20% stijgen, zegt de beroepsvereniging van vastgoedmakelaars CIB. “ Dit academiejaar betaalden studenten gemiddeld 453 euro per maand, in 2021-2022 huurde je voor 424 euro nog een doorsnee studentenkamer. Volgend academiejaar schiet die huurprijs door naar 514 euro per maand, zo blijkt uit de eerste contracten die nu geregistreerd zijn. Wat betekent dat voor de prijzen in de studentensteden waar de krapte het grootst is? “Als eigenaars zien dat er 50 studenten opdagen om een kamer te bezichtigen, weten ze dat ze de prijs kunnen opdrijven.”.