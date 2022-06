Stroomnet in twee Nederlandse regio’s vol: wat zijn de gevolgen? En kan het ook in België?

MijnenergieDe Nederlandse transmissienetbeheerder TenneT – het equivalent met Elia in België – meldde enkele dagen geleden dat het in twee regio’s stopt met het aansluiten van nieuwe klanten voor het afnemen en terugleveren van stroom. Behoort een stroomstop ook in ons land tot de mogelijkheden? Mijnenergie.be zoekt het uit.

Wat ligt aan de oorzaak?

Dirk Van Hertem, hoofddocent aan KU Leuven en onderzoeksleider elektrische netwerken bij EnergyVille, schrijft de opstopping van het stroomnet in Nederlands Limburg en Brabant onder mee toe aan een sterke toename van zonneparken, de elektrificatie van de industrie en groeiende technieken als warmtepompen en elektrische wagens. “Om te garanderen dat het elektriciteitsnetwerk betrouwbaar blijft, moeten de lokale netwerken versterkt worden. Vergelijk het met een wegennet met een verhoogde nood aan extra capaciteit op nationale wegen, en vooral op- en afritten naar de snelwegen.”

Wat zijn de gevolgen?

“Hoewel de Nederlandse media het woord ‘stroomstop’ hanteren, gaat het eigenlijk om het niet langer garanderen van nieuwe aansluitingen. Het heeft geen directe invloed op eindgebruikers en leidt niet tot afsluitingen of iets dergelijks. Enkel gebruikers die extra willen afnemen (en mogelijk opwekken) krijgen niet langer toegang (geen aansluitingsvergunning).”

Duikt dit probleem plots op of zat het er ergens aan te komen?

“De energietransitie ( het omvormen van het huidige energiesysteem naar een groener systeem, red.) is al een tijdje aan de gang. Door de oorlog in Oekraïne én nieuwe technische ontwikkelingen komt het nu wel in een stroomversnelling. Dat zorgt ervoor dat we het stroomnet veel sneller verder moeten ontwikkelen.”

Kan dit ook gebeuren in België?

“Dat kan. Het is niet onmogelijk dat onverwacht snelle ontwikkelingen een netwerk lokaal tot zijn limiet drijft. Langdradige vergunningsprocessen, zoals bij de Ventilus-verbinding - die elektriciteit van de windmolenparken op de Noordzee aan land moet brengen - zorgen er bovendien voor dat andere investeringen worden uitgesteld.”

Waarin verschillen België en Nederland qua netwerkstructuur?

“Beide landen lijken op elkaar. Het Nederlandse elektriciteitsnetwerk is wel iets geconcentreerder. Uiteraard is ook in België de energietransitie volop bezig, onder meer met de elektrificatie van het wagenpark en de hogere eisen voor nieuwbouwwoningen. De Belgische industrie neemt ook concrete acties om hun ecologische voetafdruk te verlagen, en dat zorgt ervoor dat er meer elektriciteit verbruikt wordt.”

Vorig jaar regende het in Vlaanderen klachten over het uitvallen van de omvormers van zonnepanelen …

“Er zijn inderdaad een aantal gebruikers waarvan de zonnepanelen uitvallen op momenten waarop er veel zonneschijn en een relatief laag verbruik is. Dat komt omdat het netwerk overspannen is en daardoor dus ook ‘verstopt’ geraakt. Het is een lokaal fenomeen, dat je niet direct kunt linken aan de problematiek in Nederland. Onder andere extra netwerkinvesteringen op straatniveau zijn een mogelijke oplossing.”

