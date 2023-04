Stroom opwekken via een eigen windmolen? Dit zijn de regels hierrond en de mogelijke opbrengst

MijnenergieWie zijn eigen energie wil opwekken, kijkt bijna altijd uitsluitend in de richting van een zonnepaneleninstallatie. Windmolens in de tuin of op het dak komen zelden bij ons op. Terecht? Of vormen ze desalniettemin een interessante optie voor gezinnen die in hun eigen stroom willen voorzien? Mijnenergie.be gaat het na.

Wettelijke beperkingen

Een windmolen voor particulier gebruik ziet er veel minder impressionant uit dan de windturbines die je doorgaans langs de snelweg of op zee aantreft. Het plaatsen van een gelijkaardige installatie in je tuin is ook gewoon vanuit wettelijk perspectief niet mogelijk.

Een particuliere windmolen mag in ons land immers maar maximaal vijftien meter hoog zijn. Al te breed uitgespannen rotorwieken behoren omwille van de slagschaduw eveneens niet tot de mogelijkheden. Bovendien moet je ook rekening houden met de geluidsnormen en de ruimtelijke integratie.

“Voor particulieren bestaat het aanbod vooral uit verticale-aswindturbines”, zegt professor Lieven Vandevelde van Power-Link, het platform binnen Universiteit Gent voor energietransitieprojecten. Zoals de naam al doet vermoeden, beschikt zo’n type over een verticaal roterende as. Het leent zich vooral voor situaties waarbij er vaak veranderingen in de windrichting optreden.



Testopstelling in Zeeland

De hoogte en rotordiameter zijn van cruciaal belang voor de opbrengst voor een windturbine. Aangezien net die factoren op wettelijke en praktische limieten botsen bij particuliere installaties, blijkt het rendement veelal niet te volstaan.

Dat leerde ook een testopstelling met een tiental windmolens in Zeeland, ruim tien jaar geleden, waarvan Low Tech Magazine de resultaten destijds in detail heeft geanalyseerd.

Het kleinste toestel haalde een rendement van amper 73 kilowattuur (kWh) per jaar, terwijl de best presterende windturbine 2.691 kWh genereerde. Ter vergelijking: het stroomverbruik van een doorsnee gezin bedraagt gemiddeld 3.500 kWh per jaar.

Te weinig wind

De energieopbrengst viel bij de kleinere types dus tegen. Verschillende van de toen geteste windmolens zijn ook niet langer op de markt verkrijgbaar.

De bolvormige Energy Ball V100, die nu nog altijd te koop is voor een richtprijs van ongeveer 3.000 euro, kan volgens de leverancier in theorie een opbrengst tot 525 kWh per jaar opleveren. Al zou de gemiddelde windsnelheid dan wel 7 meter per seconde moeten bedragen.

Bij een gemiddelde windsnelheid van 4 meter per seconde – de laagste waarde die we terugvinden – valt het rendement terug naar 100 kWh. Alleen blijkt uit data van het KMI dat de wind in ons land de voorbije twintig jaar tegen gemiddeld 3,5 meter per seconde blies.



Opbrengst ‘bedroevend’

Voor de toestellen met het hoogste rendement liep het kostenplaatje destijds op tot 18.500 euro. Zetten we daar de kostprijs van ongeveer 6.000 euro tegenover voor een doorsnee zonnepaneleninstallatie, dan is de kosten-batenanalyse snel gemaakt. “De opbrengst van particuliere windmolens is meestal bedroevend”, bevestigt professor Lieven Vandevelde van Power-Link.

Het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) berichtte vorig jaar over de sterke opmars van boerderijwindmolens in Vlaanderen. Het gaat daarbij om middelgrote installaties met een theoretische stroomproductie van 30.000 kWh. Landbouwbedrijven beschikken doorgaans immers over meer ruimte en minder beperkingen.

“Voor landbouwbedrijven en kmo’s met een wat groter verbruik oogt het plaatje interessanter, zeker wanneer je een goede windturbine op een goede locatie combineert met PV-systemen en mogelijk ook (batterij)opslag. Dat is niet alleen gunstig voor de elektriciteitsfactuur, maar ook voor het ontlasten van het distributienet”, besluit professor Vandevelde.



