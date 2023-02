Streamingdienst toevoegen aan je telecompakket? Je komt vaak duurder uit dan bij een apart abonnement

MijntelcoWie vandaag voor een telecombundel met tv kiest, heeft daarbij de mogelijkheid om één of meer streamingdiensten aan zijn pakket toe te voegen. Via je decoder of de televisie-app van je provider kan je dan je favoriete films en series streamen. Maar is dat ook een voordelige formule? Of neem je die abonnementen toch beter apart? Mijntelco.be zocht het uit.

Het aantal streamingdiensten groeit steeds verder aan. Netflix was de eerste streamingdienst voor films en series die de Belgische markt veroverde; later kwamen daar ook Disney+ en Amazon Prime Video bij. In ons land hebben we intussen zelfs een streamingdienst van eigen bodem die de concurrentie met de Amerikaanse spelers aangaat: Streamz.

Om hun klanten een uitgebreide tv-ervaring te geven, bieden heel wat providers de optie om één of meer van die streamingdiensten toe te voegen aan hun vaste bundel. Concreet gaat het om Telenet, Proximus en Orange.

Voor de bingewatchers van films en series klinkt dat natuurlijk als een interessante formule. Zij hebben de mogelijkheid om Netflix, Streamz of Disney+ aan hun bundel toe te voegen, al dan niet in combinatie. Amazon Prime Video kan je (voorlopig) niet toevoegen aan je bundel.



Prijs van een streamingabonnement

Of het voordeliger is om een streamingabonnement toe te voegen aan je tv-bundel, hangt in de eerste plaats natuurlijk af van wat zo’n abonnement kost als je je er apart op abonneert.

De basisformule bij Netflix en Disney+ kost 8,99 euro per maand. In het geval van Netflix kan je ook voor een standaard- en premiumabonnent kiezen van respectievelijk 13,49 euro en 17,99 euro per maand. Afhankelijk van de formule kan je dan met verschillende toestellen tegelijk kijken. Disney+-abonnees kunnen ook voor een jaarabonnement van 89,90 euro kiezen en zo 17,98 euro per jaar uitsparen.

Bij Streamz vinden we een gelijkaardig tariefsysteem. Een maandelijks abonnement kost er 11,95 euro. Abonnees kunnen zich ook per zes maanden abonneren en betalen dan 9,95 euro per maand. Kies je voor een jaarabonnement, dan betaal je maandelijks 8,95 euro.



Streaming toevoegen aan je Telenet-bundel

Klanten van Telenet kunnen één of meer van de streamingabonnementen toevoegen aan hun bundel. Telenet-klanten hebben de keuze om Netflix en/of Streamz toe te voegen aan hun ONE-pack. Disney+ zit niet in het aanbod.

Opmerking: Bij de Streamz-optie merken we iets interessants op. Het maandelijkse standaardabonnement toevoegen aan je bundel kost je 11,95 euro per maand, evenveel dus als je het abonnement apart zou nemen. Maar ga je voor een jaarabonnement, dan betaal je maandelijks maar 7,95 euro. Op jaarbasis betaal je zo 12 euro minder.

Streaming toevoegen aan je Proximus-bundel

Proximus-abonnees hebben dan weer de keuze uit Netflix en Disney+. Hierbij zien we dat die klanten eigenlijk meer betalen dan ze zouden moeten. Zo kunnen ze niet voor de basisformule van Netflix van 8,99 per maand kiezen, maar moeten ze de standaardformule van 13,49 euro per maand toevoegen aan hun Flex-pack. Als je nooit op twee toestellen tegelijk kijkt, betaal je dus te veel.

Ook bij het Disney+-streamingabonnement moeten we een kanttekening plaatsen. Je kan er namelijk enkel gebruik van maken als je voor Pickx All Stars kiest. Deze tv-bundel van 29,99 euro per maand, die nu tijdelijk 24,99 euro kost, bevat Disney+, maar ook Netflix, extra zenders en een ‘on demand’-catalogus. Maak je geen gebruik van die extra diensten, dan betaal je dus te veel.

Streaming toevoegen aan je Orange-bundel

Klanten bij Orange, ten slotte, hebben de minste keuze als het op streamingformules aankomt. Ze kunnen namelijk enkel Streamz toevoegen aan hun Love-pack. Ze betalen daarvoor de normale prijs, namelijk 11,95 per maand. De eerste maand is wel gratis. Toch is het voordeliger om gewoon een apart jaarabonnement bij Streamz te nemen.

Regelmatig vergelijken is én blijft de boodschap

Streamingopties toevoegen aan je telecombundel is dus niet in alle gevallen interessant. Voor Netflix en Disney+ haal je er geen profijt uit. Streamz-kijkers kunnen wel een klein voordeel doen door de dienst toe te voegen aan hun ONE-bundel bij Telenet. Zij kunnen jaarlijks 12 euro uitsparen.



Wil je weten welk tv-abonnement het beste bij je budget en kijkgewoontes past? Via Mijntelco.be kan je de verschillende abonnementen vergelijken en zie je ook met welke actuele promoties je een voordeel kan doen.

