Straks goedkoper naar de notaris: op 1 januari dalen erelonen voor heel wat populaire aktes

Een nieuwe tv kopen op Black Friday? Deze 5 toestellen moet je in de gaten houden

Of je nu in topvorm op het puntje van je zetel naar het WK voetbal wil kijken of gewoon uit bent op een rasecht koopje: met Black Friday kun je heel wat toptelevisies aan een lagere prijs aan de haak slaan. Frank Everaardt, hoofdredacteur van Hardware Info, geeft dé vijf toestellen mee die je in de gaten moet houden, rekening houdend met elke prijscategorie. Hij schetst waarom ze zo goed zijn, wat deze vijf beter maakt dan andere tv’s én nuanceert ook telkens met een minpuntje.

16 november