Stormschade aan je woning of auto? Dit moet je doen

Spaargids.beRukwinden tot 130 kilometer per uur zoals we die vandaag op verschillende plaatsen meemaken door storm Eunice, kunnen aardig wat ellende met zich meebrengen. Wat zijn de stappen bij stormschade? En wat onderneem je best nog voor een storm in alle hevigheid losbarst? Spaargids.be en Independer.be zetten de belangrijkste zaken op een rij.

Wanneer 112 of 1722 bellen of online brandweerhulp aanvragen?

Het noodnummer 112 gebruik je enkel bij levensgevaar. Is er een boom omgewaaid of zijn er dakpannen losgekomen? Via stormschade.vlaanderen kan je online brandweerhulp aanvragen of een professionele dienstverlener (dakwerker, boomzager, opruimingsfirma...) contacteren. Tijdens extreme weersomstandigheden activeren de hulpdiensten ook het telefoonnummer voor niet-dringende interventies van de brandweer.

Foto’s, foto’s, foto’s

Als de storm is gaan liggen en je de schade wil opmeten, denk dan eerst goed na. Losgerukte kabels en leidingen die op de grond gevallen zijn, raak je best niet zomaar aan. Je wil de schade niet verergeren, noch jezelf in gevaar brengen. Neem eerst veel foto’s van alle schade en hou beschadigde goederen bij voor een eventuele expertise. Hoe vollediger je dossier, hoe beter de afhandeling daarna. Contacteer ook de verzekeringsmaatschappij en een vakman om de geleden schade te herstellen.

Welke verzekering?

De waarborgen storm en overstroming zijn verplicht opgenomen in de brandverzekering voor woningen en kleine handelszaken. Onder storm verstaan verzekeraars rukwinden die binnen een straal van tien kilometer rond je gebouw vernieling, breuk of beschadiging veroorzaken aan verzekerbare goederen, of die op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het KMI een topsnelheid van minstens 100 kilometer per uur bereiken.

De verzekeraar kan wel bepaalde schadevormen van de waarborg uitsluiten, bijvoorbeeld bij schade aan lichte of onafgewerkte constructies, goederen die aan lichte of onafgewerkte constructies vastgemaakt zijn of bijzonder gevoelig zijn voor schade door van storm. Lees hier wat je brandverzekering precies dekt.

Schade aan je wagen?

Contacteer zo snel mogelijk je omnium autoverzekeraar, ook al is het mogelijk dat een derde aansprakelijk is. Zelfs in polissen met een beperkte omnium zijn de natuurkrachten een standaardwaarborg.

Als er tijdens een storm een dakpan van de woning van de buren op je wagen valt, waardoor die beschadigd is, dan kan je buurman of -vrouw hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Is het niet duidelijk wie voor de schade aansprakelijk is, dan kan je een beroep doen op je rechtsbijstandsverzekering om de aansprakelijkheid te laten vaststellen.

Belangrijk om weten is dat je omniumverzekering in een aantal situaties de opgelopen schade niet zal vergoeden. Rijd je met de auto in een overstroomde straat, dan zal de verzekeraar een tussenkomst weigeren. Hij zal oordelen dat je de schade zelf hebt veroorzaakt door je eigen onvoorzichtigheid. Bekijk hier welke verzekering welke schade precies dekt.

Beter voorkomen dan genezen

Storm Odette veroorzaakte vorig jaar liefst 23,6 miljoen euro aan verzekerde schade, met in totaal 13.617 verzekerden die een beroep deden op hun brand- of omniumverzekering. Dat bleek uit cijfers van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard. Laat je dus niet verrassen, zowel voor, tijdens als na de storm.

Drie tips om stormschade te voorkomen: 1. Onderhoud

Verzorg regelmatig je dakgoten en waterafvoeren en controleer regelmatig of je dak nog in goede staat is. Knip ook op tijd dode takken van je bomen af, zodat die niet naar beneden donderen bij hevige wind. 2. Buitenspullen

Komt er weldra een storm op? Berg dan alle voorwerpen op die hevige windstoten kunnen meesleuren. Denk aan tuinmeubilair, vuilnisbakken en trampolines. Gaat de storm gepaard met bliksem? Haal dan de stekkers van al je elektrische toestellen uit de stopcontacten. Sluit ook je vensters en deuren en parkeer je wagen zeker niet onder een boom. 3. Tijdens de storm

Blijf zo veel mogelijk binnen tijdens een storm. Moet je toch de baan op? Pas je snelheid dan aan en parkeer je voertuig ver van bomen en elektrische draden. Wees steeds alert voor vallende voorwerpen onderweg.

Lees ook:

Dit artikel is u aangeboden door onze partners Spaargids.be en Independer.be. Independer.be is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die je helpt bij het vergelijken en afsluiten van een verzekering. Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.