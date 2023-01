Stoppen met roken als goede voornemen: welke hulp bieden je ziekenfonds en de Vlaamse overheid?

Spaargids.beWie van plan is te stoppen met roken als goede voornemen, mag steun verwachten. Zo kan je rekenen op een tussenkomst van de overheid. Maar ook heel wat ziekenfondsen bieden hulp. Hoe doen ze dat? En moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een (extra) tussenkomst? Spaargids.be zocht het uit.

Steun van de overheid

Via de Vlaamse overheid hoef je alleen het remgeld te betalen bij een erkend tabacoloog. Wie jonger is dan 21 jaar en mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen voor een individuele begeleiding maximaal 1 euro per kwartier. Voor groepsbegeleiding gaat het om maximaal 0,50 euro per kwartier.

Mensen zonder verhoogde tegemoetkoming betalen per kwartier maximaal 7,50 euro (individuele begeleiding) of 1 euro (groepsbegeleiding). Per kalenderjaar heb je recht op vier uur individuele begeleiding of twaalf uur begeleiding in groep.

Tussenkomst via de ziekenfondsen

Naast de steun via de overheid bieden ook heel wat ziekenfondsen een extra tussenkomst aan. Dat voordeel bekom je via de aanvullende verzekering. Het verschilt van mutualiteit tot mutualiteit, soms zelfs per mutualiteitsafdeling.



Christelijke Mutualiteit

Bij de CM kan je een tegemoetkoming van 50 procent voor nicotinevervangende rookstopmiddelen verkrijgen, als alternatief voor medicatie op voorschrift met mogelijke nevenwerkingen, zoals Zyban of Champix. Het gaat om pleisters, tabletten, kauwgom, inhaler en mondspray. De rookstopmiddelen moeten zijn aangekocht bij een apotheker die in België gevestigd is of bij online apotheken die voorkomen op de lijst van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het maximumbedrag dat je per rookstopbehandeling bij een erkend tabacoloog terugbetaald krijgt, bedraagt 50 euro.

Om recht te hebben op deze tussenkomsten heb je minstens twee sessies van een behandeling gevolgd bij een erkend tabacoloog én heb je de rookstopmiddelen gekocht binnen de drie maanden na de eerste sessie bij die tabacoloog.

Liberale Mutualiteiten

De LM kiezen voor een eenmalige terugbetaling van maximaal 50 euro voor de aankoop van rookstopmiddelen of voor een rookstopbegeleiding. De rookstoptraining gebeurt via de Easyway-methode van Allen Carr.



Solidaris

Het rookstopvoordeel bij Solidaris is niet bij elke afdeling hetzelfde.

De afdeling Antwerpen trakteert haar leden die al tevergeefs pogingen hebben ondernomen om te stoppen met roken op een extra voordeel als ze zich laten begeleiden door een erkend tabacoloog met een overeenkomst bij Well2DAY. Als lid betaal je voor een intakeconsultatie van één uur 24 euro en voor een opvolgconsultatie van een half uur 12 euro. Wie lid is en een verhoogde tegemoetkoming heeft of jonger is dan 21, betaalt 4 euro voor de intake en 1 euro voor een opvolgconsultatie.

Wie aangesloten is bij de afdeling Oost-Vlaanderen betaalt voor het eerste consult rookbegeleiding van één uur 24 euro, net als voor de opvolgconsult van een half uur (als je geen recht meer hebt op terugbetaling via de Vlaamse overheid). Min 21-jarige leden en leden met een verhoogde tegemoetkoming betalen voor zo’n eerste consult 4 euro en per opvolgsessie maximum 2 euro.

De afdeling Brabant opteert voor een eenmalige tussenkomst van 50 euro. De leden moeten een behandeling volgen om te stoppen met roken én een erkend therapeutisch middel gebruiken, zoals bupropion en/of nicotinevervangende middelen zoals pleisters of kauwgom.

Solidaris Vlaanderen organiseert in januari 2023 gratis kennismakingssessies bij zijn tabacologen, een gratis webinar over stoppen met roken en een online groepscursus.

Op de websites van Solidaris West-Vlaanderen en Limburg vonden we geen informatie over extra voordelen om te stoppen met roken.

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

De leden van het VNZ die stoppen met roken krijgen een tussenkomst van 50 procent op de aankoopprijs van rookstopmiddelen en -behandelingen met een maximum van 50 euro per kalenderjaar. Daarbij geldt de voorwaarde dat je geen recht hebt op een tussenkomst via je wettelijke ziekteverzekering. Wel mag je het voordeel cumuleren met de tussenkomst van de Vlaamse overheid voor de terugbetaling van rookstopbegeleiding.

Helan en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Op de websites van Helan en het NZVL vonden we geen informatie over extra voordelen om te stoppen met roken.

