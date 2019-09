Stookolieprijs na drone-aanval Saudi-Arabië schiet omhoog: 120 euro extra voor bestelling van 2.000 liter ADN

17 september 2019

10u38

Bron: Belga 15 Geld De maximumprijs van stookolie gaat morgen zoals verwacht flink omhoog, met zowat 6 cent per liter. Wie 2.000 liter stookolie bestelt, moet tegen de maximumtarieven dus bijna 120 euro extra neertellen vanaf morgen. De prijsstijging is een gevolg van de drone-aanval het voorbije weekend op het hart van de Saudische olie-industrie.

De nieuwe maximumprijs voor bestellingen van minstens 2.000 liter komt te liggen op 0,7203 euro per liter, zo deelt de federale overheidsdienst Economie vandaag mee. Het is bijna vier maanden geleden dat de maximumprijs van stookolie nog hoger lag dan 0,7 euro per liter, zo blijkt uit gegevens van de Belgische Petroleumfederatie.

De forse stijging was aangekondigd. Ze komt er omdat de stookolieprijs rechtstreeks gelinkt is aan de olieprijzen op de internationale markten. En die kenden gisteren hun grootste toename ooit (meer dan 10 procent). Door de droneaanval werd ongeveer 5 procent van de wereldwijde olieproductie stilgelegd.



De impact van de aanval op de prijs van benzine en diesel zal pas later deze week merkbaar worden. Ze zal waarschijnlijk gematigder zijn, omdat die prijzen afhankelijk zijn van meerdere factoren en omdat er drempels zijn ingebouwd om te grote schommelingen af te vlakken.