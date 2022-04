Stookolie wordt tikje goedkoper

Coucke investeert in softwarebe­drijf Itineris

Het Gentse groeibedrijf Itineris, dat software levert voor nutsbedrijven, heeft ondernemer Marc Coucke als investeerder binnengehaald. Via zijn investeringsholding Alychlo steekt Coucke 16 miljoen euro in het bedrijf, zo is vandaag bekendgemaakt. Itineris wil de kapitaalverhoging aanwenden voor “strategische acquisities”.

