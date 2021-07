Stookolie eindig verhaal: welke alternatieven biedt laagste verbruiksfactuur?

In 2019 verwarmde 16 procent van de Vlaamse gezinnen zijn woning met stookolie. Als het van de Vlaamse overheid afhangt, neemt dat aantal de komende jaren sterk af. Er geldt nu al een verbod op de plaatsing van stookolieketels in nieuwbouw en bij energiezuinige renovaties. Een recent decreetvoorstel van Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) pleit zelfs voor een verbod op de plaatsing van nieuwe stookolieketels vanaf 1 januari 2022 en op verplichte vervangingen wanneer in de straat een aardgasnet beschikbaar is.

Aardgas ook op de schop in 2050

Voor veel gezinnen vormt aardgas misschien wel het meest logische alternatief. Al moet je er hierbij rekening mee houden dat ook het aardgasverhaal eindig is. Om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen, lijkt aardgas als huishoudverwarming vanaf 2050 geen optie meer. Energieleverancier Eneco liet al weten tegen 2035 geen aardgas meer aan te bieden.

Overgangsverwarming

Toch vormt een aardgasketel in veel gevallen een noodzakelijke tussenstap tussen stookolie en hernieuwbare energie. Maarten De Groote van onderzoeksinstelling EnergyVille/VITO: “Het proces tussen de vervanging van een stookolieketel en een duurzaam en hernieuwbaar verwarmingsproces neemt al snel enkele jaren in beslag. Je zorgt er best eerst voor dat de warmtebehoefte afneemt, onder meer door te investeren in isolatie. In tussentijd vormt aardgas een betaalbaar en weinig ingrijpend alternatief. Al moet je als einddoel de shift naar hernieuwbare energie voor ogen houden.”

Aardgas: lagere verbruikskosten dan stookolie

Uit cijfers van Informazout blijkt dat een gemiddeld gezin jaarlijks tussen de 2.000 en 3.000 liter stookolie verbruikt. Bij een stookolieprijs van 0,6435 euro per liter, hangt daar een kostenplaatje tussen 1.287 en 1.930 euro aan vast. Daar tegenover staat vandaag dat je bij een gemiddeld aardgasverbruik van 23.260 kWh een jaarprijs van 1.094 euro betaalt. Daarmee duikt de aardgasfactuur dus al snel een vijfde tot een kwart onder de mazoutfactuur.

Warmtepompen duurzaamste keuze

Wamtepompen vormen een duurzamer alternatief dan aardgas. Een geothermische warmtepomp gebruikt de bodem als warmtebron, maar daarvoor zijn wel grondboringen nodig. Een luchtwarmtepomp haalt haar energie dan weer uit de lucht. Om de warmte uit die energiebronnen te onttrekken, heeft de compressor van je warmtepomp in beide gevallen wel op voorhand energie nodig. Het exact benodigde stroomverbruik hangt af van tal van factoren, zoals het type warmtepomp, de efficiëntie van die pomp en de thermische vereisten van de woning.

Simulatie

Warmtepompfabrikant Viessmann publiceert op zijn website een simulatie: wanneer een grond/water-warmtepomp met een vermogen van 10 kilowatt en een jaarrendement van 4,0 COP (geleverde warmte/elektriciteitsverbruik) in de loop van het jaar gedurende 2.000 uur draait, heeft ze 5.000 kilowattuur nodig (10 / 4,0 * 2000 = 5000 kWh). De jaarlijkse elektriciteitsfactuur om jouw huis te verwarmen, bedraagt in dat geval gemiddeld ongeveer 1.350 euro.

Het spreekt voor zich dat zonnepanelen de mogelijkheden bieden om het stroomverbruik en bijgevolg ook de energiefactuur terug te dringen. Al blijft het voor de eigenaar van een warmtepomp en een digitale meter een opgave om in de winter energie te verbruiken op het moment dat hij die opwekt en op die manier het stroomnet zo weinig mogelijk aan te spreken.

Lastenverschuiving

Om de keuze voor hernieuwbare energie te stimuleren, pleiten energie-experts al een tijdje voor een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas. Met andere woorden: door de heffingen en netkosten op elektriciteit te verlagen en die op aardgas te verhogen, zullen meer mensen de stap naar een warmtepomp zetten. Uit een analyse van De Tijd op basis van een rapport van de Europese Commissie blijkt immers dat elektriciteit in België ruim vijf keer duurder is dan aardgas, waarmee we tot de absolute koplopers binnen Europa behoren. Aangezien zowel de energieregulatoren als verschillende politici een lastenverschuiving genegen zijn, is de kans niet onbestaande dat het kostenverschil tussen elektriciteit en aardgas de komende jaren wegebt.Lees hier meer over wat die lastenverschuiving voor jouw portemonnee betekent.

Warmtenetten

EnergyVille/VITO gelooft daarnaast ook sterk in het uitrollen van warmtenetten. Een warmtenet kan je vergelijken met een centraal verwarmingssysteem, maar dan voor een hele wijk. De energiebron bestaat uit bijvoorbeeld geothermische warmte of restwarmte afkomstig van een afvalverbrandingsoven of een datacentrum.

