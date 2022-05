Stijging energieprijzen leidt tot recordaantal klachten bij ombudsman

De sterke stijging van de energieprijzen sinds de tweede helft van vorig jaar, heeft in 2021 tot een recordaantal klachten geleid bij de federale Ombudsdienst voor Energie. De dienst ontving vorig jaar 9.088 klachten, een stijging met 37 procent in vergelijking met het voorgaande jaar.

Van de ontvangen klachten was 73 procent in het Nederlands, 26,8 procent in het Frans en 0,2 procent in het Duits. De vragen, klachten en meldingen die de ombudsdienst vorig jaar ontving, gingen vooral over de energieprijzen (22,7 procent), de verkooppraktijken van leveranciers (18,8 procent), meterproblemen (16,4 procent), facturatieproblemen (10 procent) en betalingsproblemen (8,6 procent).

Digitale meter

Daarnaast waren er vooral bij het begin van het jaar veel klachten over de gevolgen van de digitale meter voor eigenaars van zonnepanelen in Vlaanderen. De overgrote meerderheid (94 procent) van alle klachten werd via het webformulier of via e-mail ingediend.

Zowat 44 procent van de klachten werd ontvankelijk verklaard (3.250 dossiers). Er werden vorig jaar 2.256 bemiddelingsdossiers afgesloten, waarvan 79 procent met een positief resultaat via een minnelijke schikking of na een aanbeveling van de ombudsdienst aan het energiebedrijf. De afgesloten dossiers resulteerden in 310.078 euro aan financiële compensaties of een gemiddelde van 137,45 euro per afgesloten ontvankelijke klacht. De gemiddelde behandelingsduur van een geschil bedroeg 115 kalenderdagen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.