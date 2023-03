Stijgende rentes en vrijgesteld van roerende voorheffing: alles wat je moet weten over de tak 21-spaarverzekering

Praktisch: je sluit zo'n spaarverzekering af bij je verzekeringsmakelaar of -agent. Of je kan dit doen via je bank. Die tussenpartij plaatst je storting vervolgens bij een verzekeraar.

Gegarandeerde basisopbrengst

De opbrengst van een spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een gewaarborgde rente, die je sowieso krijgt, ongeacht de evoluties op de financiële markten. Het tweede deel is een winstdeelneming die bovenop de basisrente wordt gegeven, als de verzekeraar je storting met winst kan herbeleggen.

Die samenstelling van de opbrengst is meteen ook één van de belangrijkste voordelen van een spaarverzekering: de waarde ervan kan nooit zakken. Je kapitaal blijft ongewijzigd en je krijgt een basisintrest, die eventueel nog kan worden aangevuld met een extraatje.

Er bestaan wel formules waarbij de gewaarborgde rente nul is en dan komt elke opbrengst van de winstdeelneming. In het slechtste geval is er voor een bepaald jaar dan een opbrengst van nul.

De voorbije jaren was de gegarandeerde basisrente op de spaarverzekeringen tot een absoluut dieptepunt gezakt, in lijn met de algemene rentestand. De jongste maanden is ze echter opnieuw geklommen. Bij Patronale Life en Credimo worden voor de eerstkomende acht jaar al basisrentes van 2 procent geboden. En die kunnen dus nog worden verhoogd met een winstdeelneming.



Verdere voordelen

Naast een gegarandeerde minimumopbrengst biedt een spaarverzekering het voordeel van een gunstige fiscale behandeling. Indien de rekening minstens 8 jaar wordt aangehouden, is de opbrengst vrijgesteld van roerende voorheffing. Hetzelfde geldt indien er een overlijdensdekking is van minstens 130 procent van het ingebracht kapitaal.

Verder geniet een spaarverzekering ook van staatsgarantie. Net als op een klassieke spaarrekening, zijn de tegoeden gedekt tot 100.000 euro per persoon, mocht de verzekeraar zijn verbintenissen niet kunnen nakomen.



Ten slotte leent de spaarverzekering zich om een begunstigde aan te duiden. Dat kan bijvoorbeeld een kind of een kleinkind zijn. Het is dus een ideale manier om voor hen te sparen. Die steun kan bovendien steeds worden ingetrokken, mocht er later toch een haar in de boter komen. De begunstigde moet daarvan trouwens niet worden ingelicht. Het geeft de spaarder veel flexibiliteit.

Technisch gezien is een spaarrekening een levensverzekering, waarbij de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt om aan de begunstigde een bepaald bedrag uit te keren indien de verzekerde op een bepaalde dag nog in leven is of indien die voortijdig overlijdt. Het is daarbij niet nodig om een derde als begunstigde aan te duiden. De spaarder kan ook zichzelf als begunstigde aanwijzen. Blijft hij leven, dan ontvangt hij op de afgesproken dag het kapitaal en de opbrengst. Overlijdt hij voortijdig, dan gaat dit naar zijn erfgenamen.



Maar: opgelet met de kosten

Tegenover die voordelen staan ook enkele aandachtspunten. Zo moet je rekening houden met 2 procent premietaks. Die wordt door de overheid eenmalig geheven op het instapbedrag.

Daarnaast moet je rekening houden met de instapkosten die de maatschappij aanrekent. Die kunnen stevig oplopen. Je kan echter ook kiezen voor verzekeringsmaatschappijen met erge lage instapkosten. Zo heeft bijvoorbeeld makelaar Futuria zich ertoe verbonden om met de laagste kosten te werken zodat je maximaal kan sparen.

Verder kan de verzekeraar beheerskosten aanrekenen voor het jaarlijks opvolgen van je rekeningen en de beleggingen die ermee gebeuren.

Ten slotte kunnen er ook uitstapkosten zijn, maar die zijn er doorgaans alleen als je in de eerste jaren uitstapt. Die kosten kan je dus perfect vermijden. Het is trouwens niet aan te raden om voor het einde van de eerste acht jaar uit te stappen, want dan vervalt ook het voordeel van de fiscale vrijstelling op de opbrengst.



Aanvullende dekkingen

Het staat je ook vrij om bij je tak 21-spaarverzekering een aantal bijkomende waarborgen te onderschrijven, zoals een extra overlijdenskapitaal of een waarborg bij arbeidsongeschiktheid.

