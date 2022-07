Stijgende rente: hoeveel kan je minder lenen dan vorig jaar?

Spaargids.beDe hypotheekrente is dit jaar flink gestegen. Als kredietnemer is dat een slechte zaak. Door de stijgende rentevoeten moet je immers maandelijks meer afbetalen. Daarnaast zorgt het ervoor dat veel mensen minder kunnen lenen. Om hoeveel gaat het precies? Spaargids.be vroeg het aan Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.

Om een berekening te maken gaan we uit van een gemiddeld Vlaams gezin. Een gemiddeld huishouden in Vlaanderen verdiende vorig jaar per maand netto 2.419 euro (*). Dat blijkt uit de cijfers die Statistiek Vlaanderen op 2 juni 2022 publiceerde. Op jaarbasis verdiende een gemiddeld gezin 31.350 euro, als we uitgaan van de formule maandinkomen x 12 (maanden) x 108% (voor vakantiegeld). Niet meegerekend zijn eindejaarspremies. Met een netto jaarinkomen van 31.350 euro, hoeveel mag je dan lenen?

Kan je de rente van je woonlening nu al vastleggen? Lees hier wat je opties zijn om voordeliger te lenen.

Geen algemene regels

“Banken hebben geen algemene regels over hoeveel een gezin kan lenen in functie van zijn inkomen, maar er moet natuurlijk sprake zijn van verantwoorde kredietverlening en voldoende terugbetalingscapaciteit”, zegt Isabelle Marchand, woordvoerder bij Febelfin. “Laat ons uitgaan van de algemene gezonde aanname dat je maximaal 1/3 van je maandelijkse inkomen spendeert aan de terugbetaling van je lening. Kwestie van nog voldoende inkomen over te houden om van te leven. Dat betekent voor het gemiddelde Vlaamse gezin dus 800 à 900 euro per maand. En laten we ervan uitgaan dat is gekozen voor een lening op twintig jaar, de meest gebruikelijke formule.”

Eigen vermogen

Hoeveel je kon en kan lenen, is afhankelijk van de rente (zie onderstaande tabel via Febelfin + eigen berekening via de woonleningsimulator van Spaargids.be). “Weet wel dat dit een algemeen voorbeeld is en dat het exacte bedrag dat je zal kunnen lenen altijd te bekijken is in functie van je individuele dossier en in samenspraak met de bank in kwestie”, voegt Isabelle Marchand eraan toe. “Afhankelijk van de woning of het appartement dat je wenst te kopen, zal dat betekenen dat je toch over wat eigen vermogen zal moeten beschikken om de aankoop te doen.”

In februari bedroeg de rente voor een woonkrediet met een looptijd van twintig jaar en een vaste rentevoet en een kredietbedrag tussen 81% en 100% van de aankoopwaarde gemiddeld 1,75%. Je kon toen bij een maandelijkse aflossing van 900 euro tot 182.377,79 euro lenen. Vandaag bedraagt de gemiddelde rentevoet volgens de Rentebarometer van Immotheker Finotheker 2,87%. Het volgens onze simulatie toegestane kredietbedrag daalt op die manier tot 164.754 euro. Dat betekent een verschil van 17.623,79 euro dat je nu minder kan lenen.

Huurprijzen

Heeft de stijgende rente impact op de huurprijzen? “Als er minder mensen in de mogelijkheid zouden zijn om een eigen woning of appartement te kopen, dan zal er een toenemende vraag zijn op de huurmarkt”, zegt Isabelle Marchand, “en dan lijkt het me niet noodzakelijk dat de huurprijzen zullen dalen. Weet wel dat er nog veel andere mogelijkheden zijn die je misschien kan overwegen. Denk aan het langer thuis blijven wonen, het samenwonen met verschillende vrienden om de huurprijs te drukken, schenkingen over generaties heen…”

* Voor de berekening van dat gemiddelde netto huishoudinkomen is uitgegaan van alle inkomsten uit arbeid, pensioenen of sociale uitkeringen waarvan belastingen en RSZ-bijdragen zijn afgetrokken.

