Stijgende olie- en gasprijzen bezorgen Britse energiereus BP 6,7 miljard euro aan winst

BTW-verlaging op elektrici­teit start maand later en gaat pas in op 1 april

De btw-verlaging op elektriciteit die de federale regering eerder deze week heeft beslist, zal pas gelden voor de voorschotten die vanaf 1 april aan de klanten worden gefactureerd of aangerekend. Oorspronkelijk was de datum van 1 maart naar voren geschoven, maar “om technische en interne organisatorische redenen bij de betrokken operatoren” zal de btw-verlaging dus pas een maand later ingaan.

4 februari