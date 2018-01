Stevige discussie tussen Van Overtveldt en sp.a over Europese zwarte lijst van belastingparadijzen ADN

23 januari 2018

17u31

Bron: Belga 1 Geld De sp.a is niet te spreken over de communicatie van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) over de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen. Van Overtveldt zegt dat het onderzoek naar de landen op de lijst de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie is, maar volgens Europarlementslid Kathleen Van Brempt en Kamerlid Peter Vanvelthoven is dat "manifest onjuist".

De Europese ministers van Financiën beslisten vandaag om acht landen te schrappen van hun nog maar recent aangenomen zwarte lijst van belastingparadijzen. De landen (of 'jurisdicties') in kwestie zijn volgens de ministers engagementen aangegaan, maar welke die zijn, wordt niet publiek gemaakt.

"Manifest onjuist"

Op Twitter vroeg Van Brempt aan Van Overtveldt of België instemde met de schrapping en waarom. De Ecofin-ministerraad zou "duidelijk en transparant moeten zijn over gemaakte engagementen en beslissingen", schreef ze. Waarop Van Overtveldt repliceerde dat "het onderzoek naar de landen op de lijst de verantwoordelijkheid is van Europese Commissie, waarin de socialistische familie goed vertegenwoordigd is".

In een persmededeling zegt Van Brempt dat de repliek van de minister "manifest onjuist" is. "Het schrappen van die acht landen is louter de bevoegdheid van de ministers van Financiën", stelt ze. "Dat is een beproefde techniek van N-VA-ministers: zelf iets beslissen en dan de hete aardappel doorschuiven naar Europa."

Van Overtveldt schrijft ook dat België ondertussen zijn "eigen lijst + strengere criteria" hanteert en op sancties aandringt. "Ook dat is onjuist", zegt sp.a-Kamerlid Peter Vanvelthoven. "Ons land had een lijst van belastingparadijzen opgesteld maar wilde die na de onthullingen in de Panama Papers uitbreiden en de criteria ervan verstrengen. Alleen is die wet dode letter gebleven. (...) Sterker nog, vorig najaar argumenteerde Van Overtveldt dat het zinloos was om een nieuwe Belgische lijst op te maken, als ook Europa aan zo'n lijst werkt. Ook toen verstopte hij zich achter Europa om niets te moeten doen."

"Weer mis"

Opnieuw op Twitter noemt Van Overtveldt die kritiek "weer mis". "Het overnemen van de EU-lijst zou een verzwakking zijn. Wij blijven de bestaande (strengere) Belgische lijst hanteren, en pleiten ervoor dat ook de EU meer doet, zoals wij."

Hoe dan ook: de sp.a'ers begrijpen Van Overtveldt niet. "Volgens de zogenaamde strengere Belgische criteria zou Panama in België als belastingparadijs beschouwd worden, maar volgens de Raad van ministers van Financiën, waarin hij zelf zetelt, is Panama dat weer niet. Geraak daar maar eens wijs uit."

Morgen moet Van Overtveldt in de Kamercommissie Financiën vragen beantwoorden over de Europese zwarte lijst.