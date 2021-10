Sterven bij de ene bank is duurder dan bij de andere: zoveel rekent jouw bank aan

De erfgenamen moeten bij het overlijden van een naaste zelf contact opnemen met alle banken waar de overledene tegoeden had, zoals bankrekeningen, spaarrekeningen, depositoboekjes, kluizen, enzovoort. De bank is dan wettelijk verplicht die bedragen te blokkeren. Ze stelt tevens een overzicht op van alle tegoeden en maakt dat over aan de Administratie der Registratie. Pas daarna kan ze overgaan tot uitbetaling van de gelden aan de erfgenamen.

Van gratis tot 151,25 euro dossierkosten

Hoe vind je alle banktegoeden van de overledene terug?

Als erfgenaam weet je niet altijd waar de overledene een bankrekening of effectendossier had afgesloten. Een bankonderzoek via de dienst Bankresearch van Febelfin maakt het mogelijk om op te zoeken of iemand klant was bij één of enkele banken gedurende een periode van drie jaar voor zijn of haar overlijden. Je kan die aanvraag ook laten uitvoeren door een notaris, een curator (bij een onbeheerde nalatenschap) of een advocaat. OCMW’s springen in de bres voor de tegoeden van onder meer bejaarden en steunaanvragers.