Sterk stijgende inflatie duwt huurprijs boven de 800 euro

Wie huurt in Vlaanderen moet daar gemiddeld 801 euro per maand voor neertellen, 3,7 procent meer dan in 2021. Dat blijkt uit de huurbarometer van de makelaarsfederatie CIB Vlaanderen, schrijft De Tijd vandaag.

In 2021 stegen de huurprijzen in een jaar met 2,4 procent, het jaar daarvoor met 2,2 procent. En nu, na één jaarhelft, met 3,7 procent. "De snellere prijsgroei is te ver­klaren door twee factoren", zegt Kristophe Thijs van CIB Vlaanderen. "We zien iets meer verhuringen van rijwoningen, halfopen bebouwingen en vrijstaande woningen. Niet spectaculair meer, maar voldoende om de gemiddelde prijs naar ­boven te trekken." Daarnaast speelt ook de toegenomen inflatie een rol. Die liep dit jaar op tot meer dan 9 procent.

Wie een huurcontract afsloot voor een appartement, moest daar tijdens de eerste zes maanden van dit jaar gemiddeld 759 euro voor neertellen, 21 euro meer dan in 2021. "Op basis van wat we zien voor de tweede jaarhelft is het mogelijk dat de gemiddelde prijs doorgroeit richting 770 euro", zegt Thijs.

Antwerpen blijft de duurste centrumstad voor een appartement, met gemiddeld 984 euro. De goedkoopste is Roeselare, met een gemiddelde van 637 euro. In Brussel moet er nagenoeg in elke gemeente gemiddeld meer dan 1.000 euro per maand worden neergeteld voor een appartement.

