Stel (veel) vragen en leg je telefoon weg: in deze tien stappen integreer je je optimaal bij je eerste werkgever

JobatPas afgestudeerden trekken vaak met knikkende knieën naar hun allereerste job. Jobat.be brengt daar nu verandering in, met een handig stappenplan voor een optimale integratie bij je eerste collega’s en baas. Zo leg je een ideale basis om door te kunnen groeien in je baan, op de korte én (voor zij die niet willen jobhoppen) de lange termijn.

Stap 1: Slaap voldoende

Een goede nachtrust maakt hét verschil in hoe je op je werk verschijnt. Wie is uitgeslapen, voelt zich beter, heeft meer energie en kan zich beter concentreren. Een vermoeide of trage uitstraling komt een eerste indruk - die je later dus maar heel moeilijk kunt veranderen - niet ten goede.

Stap 2: Kleed je gepast

Vraag vooraleer je begint al eens naar de dresscode op kantoor. Tenzij je in de advocatuur of financiën werkt, hoef je waarschijnlijk niet strak in het pak op te dagen. Toch is het belangrijk om er steeds netjes en professioneel uit te zien, vooral als je net opstart. Vermijd kledij die is weggelegd voor de sportschool, gescheurd is of te veel huid vertoont. Zorg er ook bij telewerk voor dat je er goed uitziet op video. Een joggingbroek kan, als die maar niet in beeld komt.



Stap 3: Kom (een beetje) vroeg, of in ieder geval op tijd

Als je een paar minuutjes te vroeg of precies op tijd komt, laat je je werkgever zien dat je betrouwbaar en verantwoordelijk bent. Zet een wekker en geef jezelf voldoende tijd om je voor te bereiden op een werkdag. Onderzoek je reistijd als je met het openbaar vervoer of met de auto komt. Voeg dan wat extra tijd toe met het oog op onvoorziene vertragingen of verkeer.

Stap 4: Glimlach en maak oogcontact

Bij de ontmoeting met je collega’s op de werkvloer is het belangrijk om te glimlachen en oogcontact te bewaren tijdens de gesprekken. Zo kom je vriendelijk over. Bovendien is een positieve instelling besmettelijk. Op die manier breng je een goed gevoel mee naar kantoor.



Stap 5: Stel jezelf voor

Het kan intimiderend zijn om ‘de nieuwe’ op het werk te zijn. Maar onthoud dat iedereen op een bepaald moment in die rol zat. Als niemand je rondleidt tijdens je eerste werkdag, neem dan zelf het initiatief en stel jezelf voor aan je teamleden. Wees vriendelijk, vertel iets over jezelf en geef mee dat je ernaar uitkijkt om met hen samen te werken. Begroet steeds je collega’s, ook zij die je (nog) niet kent of met wie je (nog) niet samenwerkt. Doe dat ook op informele plaatsen, zoals de keuken of de lift.

Stap 6 : Neem initiatief

Als je een eerste job hebt gekozen, is de kans groot dat je enthousiast bent over de gekregen kans. Toon dat enthousiasme ook bij het aannemen of krijgen van nieuwe projecten. Als een collega je om hulp vraagt, stem dan in, zolang je daarvoor de ruimte hebt met het oog op je vaste taken natuurlijk. Teamspelers krijgen vroeg of laat een helpende hand terug.



Stap 7: Stel vragen

Wees niet bang om veel vragen te stellen. Dat is belangrijk om snel bij te leren. Zoals gezegd zijn ook je ervaren collega’s ooit met een allereerste job begonnen. Vaak zullen ze zich zelfs vereerd voelen om je op weg te zetten en je leergierigheid en motivatie om de job goed te doen appreciëren.

Stap 8: Luister en maak notities

Behandel je eerste weken in een nieuwe baan als een les op school. Aantekeningen maken is de beste manier om de stortvloed aan informatie die je ontvangt te memoriseren. Houd steeds bij elke vergadering een notitieboekje en pen bij de hand. Zelfs na de eerste paar weken is dat trouwens de beste gewoonte om actief te luisteren. Vroeg geleerd is oud gedaan.



Stap 9: Leg je telefoon weg

Het lijkt alsof we 24/7 met onze smartphone bezig zijn. Toch is het belangrijk om aan de drang te weerstaan wanneer je aan het werk bent. Wek de indruk niet dat je snel afgeleid bent of niet aan het werk bent. Ontvang je een belangrijk telefoontje? Excuseer jezelf dan eventjes en neem je telefoon mee buiten de kantoorruimte. Bewaar het scrollen voor tijdens de lunch.

Stap 10: Wees vriendelijk maar professioneel

Omgaan met collega’s is niet hetzelfde als omgaan met vrienden, familieleden of klasgenoten. Toch is het belangrijk om vriendelijk te zijn tegen je collega’s. Onderneem ook zeker een poging om hen beter te leren kennen. Begin dan met werkgerelateerde onderwerpen. Geleidelijk aan bouw je toch een soort vriendschap op waarbij de gesprekken over persoonlijke zaken kunnen gaan.

