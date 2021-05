Steeds vaker ruzie tussen Bijzondere Belastinginspectie en rulingdienst over akkoorden met bedrijven

Vorig jaar waren er tussen de rulingdienst en de BBI of andere belastingcontroleurs discussies over twaalf dossiers nog voor de ruling was afgesloten. In 2019 waren er elf discussies, in 2018 vijf en in 2017, 2016 en 2015 telkens één. Nadat een ruling was afgesloten, was er vorig jaar over elf dossiers discussie, tegenover drie in 2019, vijf in 2018 en geen in 2015, 2016 en 2017. In het merendeel van de discussies had de BBI, die de grote belastingfraude viseert, problemen met de rulingdossiers.