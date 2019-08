Steeds minder Belgen geven rente op spaarboekje aan IB

21 augustus 2019

05u47

Door de forse daling van de rente ontvangen steeds minder landgenoten op hun spaarboekjes meer rente dan het fiscaal vrijgestelde bedrag. Steeds minder Belgen geven die rente dan ook aan. Dat bericht De Tijd vandaag.

Het aantal Belgen dat op de belastingaangifte de inkomsten uit spaarboekjes aangeeft, is in het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) gedaald naar 2.301. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. In 2017 deden nog 3.972 landgenoten zo'n aangifte en in 2016 zelfs 8.198.

De aangiften van inkomsten op spaarboekjes dalen fors omdat de rente sterk is gedaald. Daardoor overschrijden almaar minder Belgen het vrijgestelde bedrag.

Fiscale vrijstelling

In het aanslagjaar 2018 was de spaarrente tot 1.880 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Omdat veel banken toen al de spaarrente hadden verlaagd naar 0,11 procent, waren spaartegoeden tot 1.709.091 euro vrijgesteld.

De aangiften van inkomsten op spaarboekjes zullen in het aanslagjaar 2019 wellicht stijgen, omdat de fiscale vrijstelling is verlaagd naar 960 euro.