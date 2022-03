Steeds meer zorgpersoneel werkt liever als interim dan via vast contract: wat zijn de voordelen?

Jobat“Corrupte praktijken”, zegt Paul Cappelier, de voorzitter van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen. Want, zo stelt de zorgsector, er is een probleem met personeel dat eerst ontslag neemt om nadien via interimkantoren opnieuw aan de slag te gaan in dezelfde sector, maar aan betere voorwaarden. Maar is dat effectief zo? Jobat.be vroeg het aan Uitzendkantoor X-Care in Motion, gespecialiseerd in de zorgsector.

De vlucht richting interimkantoren: zo zien ze het binnen verschillende ziekenhuizen en woonzorgcentra. Paul Cappelier, de voorzitter van de Belgische Federatie voor Zorgkundigen, stelt dat personeel eerst afhaakt, om nadien via interim- en detacheringbureaus weer aan de slag te gaan in diezelfde zorgsector. Alleen aan betere voorwaarden en op betere uren, klinkt het. Er zouden ook interimkantoren zijn die zorgpersoneel lokken met premies.

Kunnen we stellen dat zorgkundigen en verpleegkundigen altijd meer verdienen via interim dan met een vast contract? En moet niet al het personeel dan hun voorbeeld volgen? “Neen”, zegt Eva Vercruyssen van uitzendkantoor X-Care in Motion duidelijk. “We mogen al het interimwerk zeker niet veralgemenen.”

Welk loon kan je in de zorg verwachten? Verpleegkundige Vanessa toont haar loonbriefje.

Ander loonpakket

Er zijn enerzijds de uitzendkrachten die met dagcontracten werken, maar volgens Vercruyssen worden die gewoon betaald volgens de loonbarema’s binnen de zorginstelling. Puur qua loon worden zij dus niet beter betaald. Anderzijds is er de projectverpleging. Die mensen gaan met een vast contract aan de slag bij een detacheringsbureau zoals X-Care in Motion, waarna het bureau hen tijdelijk inschakelt bij zorginstellingen. “En die projectverpleegkundigen hebben effectief andere arbeidsvoorwaarden”, bevestigt Vercruyssen.

“Maar we zien er zelf op toe dat het verschil met de lonen die de zorginstellingen betalen, niet te groot is. Ze zullen niet meer of minder verdienen. Het loonpakket zit gewoon anders in elkaar. Ja, onze mensen hebben een bedrijfswagen en een tankkaart. Maar dat is omdat ze als mobiele zorgkundigen en verpleegkundigen om de zoveel maanden van werklocatie veranderen, verspreid over heel Vlaanderen. Dus ja, voor velen is dat wellicht het bewijs dat wij veel meer betalen, maar dat spreek ik dus ten stelligste tegen. Het is gewoon een ander loonpakket.”

Flexibiliteit

Werknemers met een vast contract moeten dus niet halsoverkop ontslag nemen in de hoop als uitzendkracht zomaar weer aan de slag te gaan tegen een hoger loon. “Zorginstellingen zijn onze klanten, het zou dus onverstandig zijn om actief bij hen te rekruteren”, legt Eva Vercruyssen uit. “Onze boodschap is alleszins: wie goed op z’n plaats zit, moet zeker gewoon blijven waar hij of zij is. We nemen bovendien ook niet zomaar iedereen aan. Onze mensen moeten echt wel over de nodige flexibiliteit beschikken.”

Dat er interimkantoren zouden zijn die zorgkundigen weglokken met premies, betreurt Vercruyssen. “Aan zo’n praktijken doen wij alleszins niet mee”, besluit ze. Als je wel de sprong naar interimwerk wil maken – of eerder al maakte – heb je als grote voordeel dat je zelf mee kan bepalen op welke dagen of uren je al dan niet wil werken. Voor de opbouw van je pensioen is een vast contract dan weer een stabielere oplossing, net zoals de werkzekerheid en stabiliteit daar een grote troef is.

Lees ook op Jobat.be:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Jobat.be. Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.