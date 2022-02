Steeds meer werknemers krijgen bedrijfswagen: hoeveel loon sta je daarvoor af?

Liefst acht op de tien van alle woon-werkverplaatsingen in 2021 gebeurde (minstens deels) met de auto, blijkt uit de gegevens van Acerta. Het gebruik van de fiets bleef min of meer stabiel in vergelijking met 2020. Het openbaar vervoer heeft het wel lastig. Steeds minder mensen rekenen op trein, tram of bus om naar het werk te pendelen. In 2019 ging het nog om 8,3 procent van de werknemers, in 2020 8,1 procent maar in 2021 klopten we af op slechts 7,8 procent.