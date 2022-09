Steeds meer werkgevers delen een winstpremie van zo’n 900 euro met hun werknemers: kom jij ook in aanmerking?

JobatDe winstpremie blaast dit jaar vijf kaarsjes uit. Concreet kunnen werkgevers via deze premie hun medewerkers laten delen in de winst van het voorafgaande boekjaar. HR-dienstverlener SD Worx berekende dat in de eerste zeven maanden van 2022 meer werknemers van zo’n premie genoten dan vorig jaar. Hoe weet je of je daarvoor in aanmerking komt? En hoe werkt dat precies? Jobat.be schept duidelijkheid.

De jaarlijkse winstpremie is een extra collectief voordeel bovenop het loon. Werkgevers kunnen die toekennen aan ál hun medewerkers na een winstgevend jaar. De winstpremie geniet van een gunstig (para)fiscaal regime. Medewerkers houden netto een pak meer over dan bij andere bonussen of premies. Een werknemer ontvangt volgens SD Worx 404,22 euro netto bij een winstpremie van 500 euro bruto. Enkel een werknemersbijdrage en 7 procent belasting worden afgehouden. De winstpremie is trouwens niet de enige vorm van bonus, waarop werknemers kans maken. Bekijk hier welke 4 bonussen je als werknemer nog kan krijgen.

Quote Het mediaan brutobe­drag van de winstpre­mie ligt momenteel op 900 euro. Vorig jaar lag dat bedrag op 700 euro. Isabelle Cornelis, SD Worx

Kmo’s tot 50 werknemers

Volgens SD Worx laat het herstel van 2021 zich vandaag voelen in de uitgekeerde winstpremie. “Er zijn dit jaar bijna weer zoveel winstpremies als vóór de coronacrisis, namelijk 1,62 procent van alle werknemers. Dat is hoger dan vorig jaar, met 1,57 procent”, zegt Isabelle Cornelis van SD Worx. “2020 was een topjaar: toen kon 1,79 procent van de werknemers rekenen op een extra premie als deel van de winst van 2019.”

“De winstpremie is nog steeds een innovatief instrument. Nog niet alle werkgevers doen het”, weet Cornelis verder. Vooral kmo’s tot 50 werknemers kennen tot dusver winstpremies toe. Bijna negen op de tien werkgevers die de winstpremie geven, tellen minder dan 50 werknemers, blijkt uit de cijfers van SD Worx. “Elk jaar opnieuw kan je werkgever beslissen - na het afsluiten van het boekjaar - om al dan niet te opteren voor de winstpremie, op basis van de resultaten van het jaar ervoor. Zo was bijvoorbeeld ook in het moeilijke jaar 2020 de premie op basis van het jaar 2019 een welgekomen extraatje. Het mediaan brutobedrag van de winstpremie ligt momenteel op 900 euro, vorig jaar op 700 euro.”

Winstpremies gelden volgens SD Worx vooral als motiverend instrument in sectoren waar personeelsbehoud cruciaal is, zeker als het erg moeilijk is om nieuw talent aan te trekken. “De winstpremie vindt vooral ingang in sectoren waar de ‘war for talent’ hevig woedt. Werkgevers willen hun mensen graag behouden en ook een financieel extraatje geven door hen te laten delen in de winst. Gezondheidszorg, bouwsector, voedingsproductie, ICT en transport maar ook maatschappelijke dienstverlening gebruiken de winstpremie om hun mensen extra te belonen”, klinkt het.

Lees ook op Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.