Steeds meer vraagtekens bij de mogelijke gevolgen van bitcoin voor het milieu: is het energieverslindende systeem nog verantwoord in deze tijden?

356,9 miljoen euro om uitstoot in Antwerpse haven aan te pakken: BASF en Air Liquide kraken subsidie­jack­pot

BASF en Air Liquide krijgen 356,9 miljoen euro aan subsidies van de Europese Commissie voor hun gezamenlijk project om CO2 in de Antwerpse haven op te vangen en die vervolgens ondergronds in de Noordzee te stockeren. Op die manier wordt vermeden dat het broeikasgas elders in het milieu terechtkomt en tot een verdere opwarming van de planeet leidt.

2 april