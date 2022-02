Steeds meer vacatures in marketing en communicatie: dit zijn de 5 meest gevraagde profielen

JobatBen je creatief, stressbestendig en ontbreekt het je niet aan commercieel inzicht? Misschien past een job in de marketing dan wel bij jou. Werk is er zeker. Jobat.be zag het aantal vacatures in de marketing en communicatie op een jaar tijd meer dan verdubbelen. Afgelopen maand steeg het aantal zelfs met 17 procent. Aan welke profielen is er nood?

Marketing assistant

Zet je je eerste stapjes als marketeer, kan je ervaring opdoen in de functie van marketing assistant. Je ondersteunt het marketingteam bij het opzetten van straffe campagnes en events en het creëren van diverse andere content voor bijvoorbeeld websites, nieuwsbrieven, drukwerk of presentaties. Hiervoor zal je al je creatieve en communicatieve vaardigheden uit de kast moeten halen, net als een stevige dosis organisatietalent. Je beschikt best over een bachelordiploma in bijvoorbeeld marketing of communicatie, en hebt bij voorkeur ook je talen onder de knie. Naast een uitdagende job mag je rekenen op een mooi loonpakket. Het gemiddelde maandsalaris binnen de functie marketing & communicatie bedraagt 3.359 euro bruto (2.152 euro netto) volgens het Salariskompas. Bekijk hier openstaande vacatures voor marketing assistant.

Digital marketeer

Ben je vooral geïnteresseerd in moderne communicatiemiddelen, kan je mikken op een baan als digital marketeer. Je focust dan op online zichtbaarheid op bijvoorbeeld websites en socialemedia-accounts. Kennis van zaken als Touch points, SEA, SEO, CRO en Google Analytics voor data-analyses is cruciaal. Omdat digitale technologieën razendsnel veranderen, vereist deze functie een nog grotere flexibiliteit en leergierigheid dan reeds het geval is voor andere marketingjobs.

Product manager

Als product manager richt je je op een specifiek product (of productengroep) van een bedrijf. Je bent dé expert inzake en ijvert ervoor om dit product zo goed mogelijk in de markt te plaatsen. Hiervoor werk je nauw samen met collega’s van andere afdelingen. Zoals voor alle marketingfuncties is teamspirit dan ook fundamenteel. Op deze post mag je prat gaan op een divers takenpakket, gaande van data-analyse en adviesverlening tot het opstellen van een marketingplan, leiden van workshops en uitzetten van campagnes.

Marketing Manager

De meest gezochte functie op Jobat.be is echter die van marketing manager: momenteel tref je er meer dan 130 openstaande vacatures. Met deze titel sta je aan het hoofd van een marketingteam en draag je bijgevolg heel wat verantwoordelijkheid. Een masterdiploma is dan ook meestal een vereiste. Je werkt nauw samen met de directie, stippelt een marketingstrategie uit en bewaakt de budgetten. Dit brengt naast de nodige stress, ook een aantrekkelijk loon met zich mee. Managers en directieleden verdienen volgens het meest recente Salariskompas gemiddeld 6.042 euro bruto per maand. Netto blijft daar ongeveer 3.254 euro van over.

Data scientist

Heb je een sterk analytisch vermogen, kan je je binnen de marketing toespitsen op marktonderzoek en -analyse. Als data scientist distilleer je zo met behulp van gespecialiseerde tools en software belangrijke inzichten uit het kluwen van beschikbare consumentendata. Jouw bevindingen dienen vervolgens als fundering voor campagnes en strategieën. Deze wetenschappelijke insteek levert een gemiddeld maandelijks inkomen op van 4.317 euro bruto, oftewel 2.570 euro netto.

