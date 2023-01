“Steeds meer ouders lenen mét intrest”: 5 manieren om je kind te helpen bij de aankoop van een eerste woning

Dat het leven steeds duurder wordt, hoeven we niet meer te vertellen. Toch houdt dat twintigers blijkbaar niet tegen om te investeren in een eigen woning of appartement. In heel wat gevallen krijgen ze daarbij een duwtje in de rug van ouders of andere familieleden. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, legt uit hoe je kan helpen bij de aankoop van een eerste stek en waar je zeker rekening mee moet houden. “Leg alles altijd contractueel vast”, benadrukt hij.