Steeds meer mensen verkopen tweedehands om rond te komen. Ervaren verkoopster geeft advies: “Dit jaar heb ik al zo’n 200 euro per maand verdiend”

Ligt de fiscus op de loer als je tweede­hands spullen verkoopt op internet of een rommel­markt? Zo vermijd je een financiële kater

Heb je zin om een grote schoonmaak te houden en de spullen die liggen te verstoffen voor een mooi prijsje te verkopen op het internet of een rommelmarkt? Of verzamel je regelmatig kleren en ander gerei om die tweedehands te verkopen? Dan is het goed te weten wanneer de fiscus je daarvoor de rekening kan presenteren. Woordvoerder Francis Adyns van de FOD Financiën legt uit wat je moet aangeven en hoeveel belasting je moet betalen.

23 maart