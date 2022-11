Steeds meer mensen scheiden na hun 60ste: wat zijn de gevolgen voor je pensioen?

“Als liefdes­part­ners niet samenwonen, gelden de hoogste tarieven”: fiscaal expert geeft 5 tips om minder successie­rech­ten te betalen

Vandaag staan we allemaal stil bij geliefden die we hebben verloren en onvermijdelijk doet het ons ook beseffen dat we zelf niet voor altijd op deze aardbol zullen rondlopen. Een goed moment om stil te staan bij de successieplanning. Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw erfgenamen minder of zelfs helemaal geen belastingen meer hoeven te betalen wanneer je er niet meer bent? Onze fiscaal expert Michel Maus geeft vijf adviezen.

