Steeds meer jongeren combineren werken en leren: dit zijn je rechten en plichten

JobatStraks studeren weer een pak leerlingen af. Dan is het kiezen: werken, nog een jaartje studeren of opteren voor beide. Elk jaar spreekt het meer en meer studenten aan om ook tijdens hun studie te werken. De combinatie oogt mooi, maar is niet zo evident. Jobat.be zet de aandachtspunten op een rij.

Leren en werken is een combinatie waarvoor studenten almaar vaker kiezen. Ze doen het om in hun levensonderhoud te voorzien of om hun studies te bekostigen. Het aantal werkstudenten neemt toe. Dat leren de statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. In 2021 waren er 565.248 werkende studenten. Door de strikte restricties rond corona in 2020, telde ons land dat jaar 499.353 werkende studenten. In 2019 waren er dat 560.996. Als we 2020 buiten beschouwing laten, is er sinds 2012 jaarlijks een stijging.

Voeg jij je bij de groeiende groep werkende studenten? Met deze tips kan je werken en studeren perfect combineren.

Vanaf het middelbaar

Al vanaf het secundair onderwijs is de combinatie van studeren en werken mogelijk. Dat gebeurt onder het stelsel ‘leren en werken’. Zo kan je beroepsgerichte certificaten en studiebewijzen behalen én een diploma secundair onderwijs. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) geeft aan dat werken en studeren in principe mag tussen 16 en 25 jaar. Heb je als 15-jarige de eerste twee jaar van het secundair onderwijs afgerond en dus als regelmatige student de lessen gevolgd, dan mag je ook voor de combinatie van leren en werken gaan. In 2021 werkten 129.432 studenten tussen 15 en 17 jaar.

Hoger onderwijs

Het merendeel van de studenten die vorig jaar werkten, was tussen de 18 tot 20 jaar. Maar liefst 218.039 studenten aan hogescholen en universiteiten kozen voor de combinatie van leren en werken. In de leeftijdscategorie 21 tot 29 jaar waren er 211.890 studenten die ook een job hadden.

Leertraject op maat

Voltijds dagonderwijs volgen is geen must om een diploma hoger onderwijs te behalen. Aan een hogeschool of universiteit kan je een flexibel leertraject volgen of je inschrijven aan de Open Universiteit. Het hoger onderwijs maakt er meer en meer werk van om studietrajecten in te richten die focussen op studenten die werken. In het Hogeronderwijsregister vind je 478 aangepaste opleidingstrajecten.

Fulltime werken én studeren: zo verzoen je een drukke baan en studie met elkaar.

Financiële ondersteuning

Werk en studies willen combineren is één ding, maar het moet ook financieel haalbaar zijn. Want door te studeren is er automatisch minder tijd beschikbaar om te werken en geld te verdienen. Daarom voorziet de Vlaamse overheid, een fervent voorstander van ‘levenslang leren’, een aantal mogelijkheden. Zo kan je een beroep doen op tijdskrediet, betaald educatief verlof (voor werknemers in de privésector), Vlaams opleidingsverlof, vormingsverlof of dienstvrijstelling (voor ambtenaren) en opleidingscheques. Lees hier meer over het Vlaams opleidingsverlof.

Statuut

Om werkstudent te kunnen worden, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Bij de KU Leuven moet je bijvoorbeeld ingeschreven zijn aan die universiteit zelf. Per maand moet je ook minstens 80 uur werken of voor minstens de helft van wat in je arbeidssector gebruikelijk is, zelfstandige zijn in hoofdberoep of een arts-specialist in opleiding zijn.

Minpunten

Denk je eraan om werken en studeren te combineren? Onderschat dan vooral de uitdaging niet. In de eerste plaats is het serieus plannen. De combinatie van de werkuren en de uren op de schoolbanken, zet een flinke rem op je sociale leven. Tegelijk komt je studie ook de werksfeer niet altijd ten goede. Je bent immers vaker weg van het werk, waardoor je af en toe taken moet doorschuiven naar je collega’s.

Eerste job in het vizier? In deze podcast gidst Eline De Munck je doorheen je eerste werkervaring.

