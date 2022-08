Steeds meer interesse voor winwinleningen: Vlaming steunt vrienden en familie voor 152 miljoen euro

Eerste lading graan vertrekt uit haven Odesa: VN gaat 30.000 ton Oekraïens graan kopen

Het eerste vrachtschip dat na de ‘graandeal’ kan uitvaren heeft de haven van Odesa verlaten. Het bulkschip vaart over de Zwarte Zee richting Turkije dankzij de afspraken die Oekraïne en Rusland onder leiding van Turkije en de Verenigde Naties in juli hebben gemaakt. Het gaat om het vrachtschip Razoni, dat onder de vlag van Sierra Leone vaart. Dat meldt het coördinatiecentrum in Istanboel dat de veilige uitvoer van graan uit Oekraïne moet garanderen.

1 augustus