Steeds meer gezinnen hebben het financieel moeilijk: dit moet je weten voordat je in het rood gaat of een persoonlijke lening afsluit

Bij steeds meer gezinnen staat het water aan de lippen, zo leert de Grote Geldenquête die Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws recentelijk uitvoerden. De hoge energieprijzen spelen hier uiteraard voor een groot deel in mee. Welke mogelijkheden hebben deze gezinnen om een lastige periode te overbruggen? Kunnen ze daarvoor terecht bij hun bank? Spaargids.be zocht het uit.

Optie 1: budgetfaciliteit

Wie financiële problemen heeft en kan aantonen dat die tijdelijk zijn, kan bij zijn bank een budgetfaciliteit aanvragen. Dat is een bepaald bedrag dat je onder nul mag gaan op je rekening. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn in maanden, waarin veel betalingen samenkomen. Denk maar aan de opstart van de scholen in september. Of de maand, waarin je je verzekeringspremies moet betalen.

De budgetfaciliteit is niet goedkoop: het laagste tarief bedraagt momenteel 8,50%. De bank stelt je immers een financiële ruimte ter beschikking die je voor alle doeleinden kan aanwenden. De budgetfaciliteit is bovendien een rollend krediet. Telkens je een bedrag hebt aangezuiverd, mag je het nadien opnieuw opnemen. Let er wel op dat je periodiek eens boven nul uitkomt op je zichtrekening.

Optie 2: persoonlijke lening

Een alternatief voor een budgetfaciliteit is een persoonlijke lening. Hier krijg je een bedrag op je rekening gestort, dat je vervolgens in schijven moet terugbetalen. Afhankelijk van het bedrag is er een wettelijke maximale terugbetalingstermijn vastgelegd. Zo moet een lening van 10.000 euro binnen de 48 maanden worden afgelost. Voor een lening van 15.000 euro krijg je tot 60 maanden tijd.

Net als de budgetfaciliteit is een persoonlijke lening niet de goedkoopste kredietformule, omdat je niet moet aangeven waarvoor je het geld gebruikt. De goedkoopste optie vind je momenteel bij Carrefour Finance, dat een tarief van 4,49% hanteert als je minstens 6.000 euro leent en die over minstens 36 maanden terugbetaalt. Voor lagere bedragen of lagere looptijden stijgt de rentevoet er tot 8,90%.

Tijdelijk financieel probleem

Belangrijk in beide gevallen is dat het om een tijdelijk probleem gaat. Je moet immers kunnen aantonen dat je het geleende geld kan terugbetalen. Zo niet kan een lening je alleen maar dieper in de put duwen.

In de eerste acht maanden van het jaar kenden de Belgische banken alvast 134.744 zogenaamde kredietopeningen of budgetfaciliteiten toe. Dat waren er weliswaar meer dan de 115.761 uit dezelfde periode van 2021, maar nog aanzienlijk minder dan de 153.836 uit 2019 of de 178.262 uit 2018.

Ook de verzamelde leningen op afbetaling – voor mensen die allerlei uitgaven wilden spreiden - zaten in de lift, maar ook hier was de stijging matig. Hun aantal dikte van 391.806 aan tot 408.911.

Vooralsnog lijken de kredietnemers – zowel de oudere als de nieuwere – hun verbintenissen trouwens goed na te komen. In vergelijking met vorig jaar daalde het totale aantal uitstaande consumentenkredieten met 2,6% tot 7,054 miljoen. Het aantal kredieten waarop achterstalligheid werd genoteerd, viel daarbij terug van 400.128 tot 371.762.

Alternatieven

Maar naast het aangaan van een budgetfaciliteit of een persoonlijke lening zijn er nog andere mogelijkheden om een moeilijke periode te overbruggen bij financiële moeilijkheden. Zowel de banken als de verzekeringsmaatschappijen laten je sinds 1 oktober toe de afbetalingen van je woonlening te pauzeren. Lees hier wat de voorwaarden zijn voor zo'n pauze.

Een andere mogelijkheid is te opteren voor een verzekeringsabonnement, waarbij je de betaling van de verzekeringspremies spreidt over het hele jaar. Op die manier vermijd je dat je plotseling grote betalingen moet doen.

