Steeds meer betalingen van Belgische bedrijven naar de fiscale paradijzen tvc

21 augustus 2019

07u39

Bron: Belga 0 Geld In totaal 82 miljard euro in 2016, 129 miljard in 2017 en 206 miljard in 2018. Belgische bedrijven verrichten steeds meer betalingen naar landen die door België erkend zijn als fiscale paradijzen, schrijft La Libre Belgique vandaag.

De Belgische wet verplicht bedrijven die betalingen van minimum 10.000 euro naar een fiscaal paradijs verrichten om dit te melden in hun belastingaangifte. Die transparantieverplichting moet de Belgische fiscus toelaten om het opzetten van misbruiken van fiscale optimalisaties of van fiscale fraude te bestrijden.

"De vermeldingsplicht geldt voor alle soorten betalingen: aankoop van goederen, huren, intresten, terugbetaling van een lening, ... Het is dus delicaat om met zekerheid te zeggen waarop dat bedrag van 206 miljard euro precies slaat", aldus Emmanuel Philippe, advocaat bij Bloom Law en professor aan de universiteit van Luik.

Zowat 80 procent van de stromen is afkomstig van de financiële sector in ruime zin. "En de meerderheid van de gelden die Belgische banken sturen naar fiscale paradijzen keren later terug. Maar omdat er geen enkele verplichting is om de inkomende stromen aan te geven, kennen we enkel precies wat België verlaat", voegt Yannic Hulot, adviseur bij de bijzondere belastinginspectie, toe.