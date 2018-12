Steeds meer Belgen krijgen leefloon: stijging van bijna 75 procent op tien jaar tijd kg

03 december 2018

14u20

Bron: Belga 0 Geld In 2017 leefden 1.798.000 Belgen in een gezin met een inkomen onder de armoederisicogrens. Dat blijkt uit onderzoek in het jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting dat vandaag werd voorgesteld in Antwerpen. Gezinnen waar bijna niemand aan het werk is, gaan er sterk op achteruit.

Bijna 16 procent van de Belgische bevolking leefde in 2017 in een gezin met een inkomen onder de armoederisicogrens. In het Vlaamse Gewest ging het om 9,8 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse "stand van zaken" van het armoedeonderzoek, dat tot stand komt met de steun van de UAntwerpen, het Netwerk tegen Armoede en Decenniumdoelen.



Hoewel het armoederisico stabiel blijft, blijkt verder dat de armoedesituatie in de laatste jaren verslechterde. Zo nam het gemiddeld maandelijks aantal ontvangers van een leefloon op tien jaar met 74 procent toe, van 80.485 naar 140.150. In Vlaanderen was dat 68 procent. Vooral risicogroepen als laaggeschoolden, eenoudergezinnen en mensen met een vreemde herkomst kennen een groeiende onzekerheid.

Minder risico bij ouderen

Tussen 2008 en 2017 daalde het armoederisico dan weer bij ouderen. Bij 65-plussers zakte het met 5,3 procent, van 21,3 procent in 2008 naar 16 procent in 2017. "Dat valt deels te verklaren door het optrekken van de laagste pensioenen, maar is voornamelijk het gevolg van demografische verschuivingen", zegt Jill Coene van de UA. "Meer vrouwen gingen deelnemen op de arbeidsmarkt en hadden recht op een pensioen.”

Gezin zonder werkkracht

In België leefde in 2017 13,5 procent in een gezin met een zeer lage werkintensiteit, wat wil zeggen dat er in dat gezin amper of niet gewerkt wordt. In Europa presteren enkel Ierland en Griekenland slechter. Bovendien ging hun situatie er sterk op achteruit: het armoederisico in deze groep ging van 54,7 procent in 2008 naar 70,4 procent in 2017.