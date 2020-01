Steeds meer Belgen geven giften aan op belastingbrief ADN

07 januari 2020

10u41

Bron: Belga 0 Geld Steeds meer Belgen vullen op hun belastingaangifte giften aan goede doelen in. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën.

Voor het aanslagjaar 2018 - dus giften in 2017 - ging het om 904.693 belastingplichtigen. Dat zijn er ruim 10,3 procent meer dan in 2017 en zelfs 40,9 procent meer dan in 2013.

Ook het bedrag is de laatste jaren fors de hoogte in gegaan. Belastingplichtigen vulden in 2018 voor meer dan 263 miljoen euro aan giften aan verenigingen of instellingen in op hun belastingbrief. In het aanslagjaar 2017 ging het om 223 miljoen euro en in 2013 nog maar om 172 miljoen euro.



Giften aangeven op de belastingbrief is fiscaal interessant. Wie minstens 40 euro stort per kalenderjaar en per vereniging, recupereert via een belastingvermindering immers 45 procent van de gift.