Steeds meer afgestudeerden vinden snel werk: welke diploma's zijn het meest gegeerd op de arbeidsmarkt?

JobatHet schooljaar 2021-2022 is voor de meeste studenten al een tijdje afgerond. De afgestudeerden genieten nu van een welverdiende vakantie, verdienen snel een laatste keer wat bij als jobstudent of haspelen al hun eerste weken af in hun eerste vaste job. Straks krijgen zij het gezelschap van de laatstejaars die hun herexamens met succes afronden. Welke schoolverlaters zijn het meest gegeerd op de arbeidsmarkt? Wie hoeft dankzij het gloednieuwe diploma nauwelijks of niet om te zien naar vacatures? Jobat.be vond de antwoorden in het schoolverlatersrapport editie 2022 van de VDAB.

De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) publiceerde onlangs zijn schoolverlatersrapport editie 2022. Een jaar lang, vanaf het einde van het schooljaar 2019-2020 tot 30 juni 2021 zijn alle 64.179 schoolverlaters gevolgd. Na een jaar waren 4.213 van hen of 6,6 procent nog op zoek naar een job. Volgens de VDAB is dat het laagste werkzoekendenpercentage in tien jaar tijd. Het werkzoekendenaandeel is het aandeel of percentage schoolverlaters dat een jaar na het schoolverlaten als werkzoekend is ingeschreven bij de VDAB.

Hoger diploma

Om een job te vinden, blijft het behaalde diploma een grote rol spelen. Hoe hoger het diploma, hoe sneller je aan de slag raakt. Uit het rapport blijkt dat van alle schoolverlaters die vanaf 1 juli 2020 ongekwalificeerd op zoek gingen naar werk, gemiddeld 23,4 procent na een jaar nog werkzoekende was. Van de schoolverlaters met een getuigschrift of diploma secundair onderwijs, had 8,1 procent na een jaar nog geen job. Bij schoolverlaters met een hoger diploma, was het werkzoekendenaandeel 2,4 procent.

Specialisatiejaar

Wie de schoolbanken verliet na een specialisatiejaar, vond sneller een stek op de arbeidsmarkt. Dat zowel op het niveau van beroepssecundair (BSO) als van het technisch secundair (TSO) onderwijs. Van de BSO-studenten die na hun 6-jarige opleiding een job zochten, was 12,3 procent na een jaar nog werkzoekend. Van zij die er een zevende jaar bijdeden, was dat 8,1 procent. Bij de schoolverlaters uit het TSO was dat respectievelijk 8 en 3,9 procent.

Vooral wie een BSO-specialisatiejaar volgde binnen het studiegebied ‘Voeding’ vond veel sneller werk dan collega-studenten die na het zesde jaar waren gestopt. Voor TSO-schoolverlaters viel hetzelfde vooral op binnen het studiegebied ‘Chemie’.

Hoger beroepsonderwijs (HBO5)

Wie opvallend goed scoorde op de arbeidsmarkt, waren alle schoolverlaters uit het hoger beroepsonderwijs (HBO5). Een jaar nadat ze hun studententijd vaarwel hadden gezegd, was slechts 2,6 procent nog ingeschreven als werkzoekend. Daarmee deden ze het bijna even goed als professionele bachelors (2,4 procent) en masters (2,3 procent).

“De opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) zijn praktijkgericht en korter dan de professionele bacheloropleidingen”, licht de VDAB in zijn schoolverlatersrapport toe. “Ze bereiden je voor op een specifiek beroep, maar kunnen ook als opstap naar een professionele bachelor dienen. De opleidingen zijn erg gericht op werkplekleren en beantwoorden daarmee sterk aan de vraag van de arbeidsmarkt.” Lees hier meer over duaal leren.

STEM

Zowel hoger- als lageropgeleide STEM-afgestudeerden (wiskunde, techniek, technologie, exacte wetenschappen, toegepaste wetenschappen of ICT) bleven tussen de zomers van 2020 en 2021 vlot hun weg vinden op de arbeidsmarkt. Vooral diegenen die de studies ‘Farmaceutische wetenschappen’, ‘Architectuur’, ‘Toegepaste wetenschappen’ en ‘Industriële wetenschappen en technologie’ afwerkten.

Wie een STEM-diploma gerelateerd aan de gezondheidszorg of farmacie behaalde, had ook nauwelijks moeite om een job te vinden. Dat was eveneens het geval voor IT-profielen ongeacht hun studieniveau. Uitschieters waren de afgestudeerde informatici op PBA- en masterniveau. Na een jaar lag hun werkzoekendenaandeel respectievelijk op 1,7 en 0 procent.

Zorgsector

Wat tijdens de coronacrisis al opspeelde, is nu nog niet veranderd: de zorgsector blijft kampen met een tekort aan personeel. Wie de school verlaat met een zorgdiploma - zowel op BSO3-, TSO3-, HBO-, PBA- als masterniveau - vindt zeer vlot zijn weg naar de arbeidsmarkt.

Vrouwen

Uit het schoolverlatersrapport 2022 blijkt ook dat vrouwen beter scoorden op de arbeidsmarkt. Van de gevolgde schoolverlaters van 2020 waren na een jaar nog 5 procent vrouwen op zoek naar een job. Bij de mannen was dat 8 procent.

West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Waar je woont speelt een rol om werk te vinden. De gevolgde schoolverlaters die in West-Vlaanderen woonden, vonden tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021 het vlotst een job. Hun werkzoekendenpercentage bedroeg 5,6 procent. Daarmee gingen ze vooraf aan Vlaams-Brabant (5,9 procent), Oost-Vlaanderen (6,6 procent), Limburg (6,7 procent) en Antwerpen (7,5 procent).

