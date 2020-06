Starbucks verwacht inkomstenverlies van meer dan 2,5 miljard euro door de coronacrisis JOBR

11 juni 2020

11u07 0 Geld De Amerikaanse koffieketen Starbucks, die ook een 20-tal zaken in ons land uitbaat, verwacht dit jaar ongeveer 3 miljard dollar, dat is zo’n 2,6 miljard euro, aan inkomsten te verliezen door de coronacrisis. Dat laat de uitbater van koffiezaken weten in een open brief.

De koffieketen heeft meer dan 31.000 filialen, verspreid over de hele wereld. Heel wat van de winkels en cafés van Starbucks moesten half maart noodgedwongen de deuren sluiten door de uitbraak van het coronavirus. Dat zorgt voor een enorm inkomstenverlies. Het bedrijf schat dat het 3 miljard dollar of 2,6 miljard euro aan inkomsten minder zal binnenhalen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Eerder dit jaar liet Starbucks ook al weten dat het vreest dat de situatie zich vanaf september pas zal normaliseren.

Ophaalpunten

“Het merk Starbucks is veerkrachtig, de affiniteit met de klant is groot en we denken dat de moeilijkste periode nu achter de rug is”, zegt CEO Kevin Johnson. “Al zal het wel nog een tijd duren tot de situatie zich volledig normaliseert.” Heel wat werknemers werken op dit moment niet of blijven thuis. Om de schade te beperken opent Starbucks, vooral in Amerikaanse steden, kleine ophaalpunten. De voorbije maanden openden er zo al twee punten in New York en Toronto.

