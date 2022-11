Staak jij vandaag? Prof legt uit wat je rechten en plichten zijn: “Ontslag wegens deelname aan een staking kan je aanvechten”

Het (officiële) minimum­loon van 1.846 euro bruto gewikt en gewogen: “Waarom zou je hogerop proberen te klimmen als je het toch niet voelt in je portemon­nee?”

Er gaapt een enorme loonkloof tussen Nicolas van ‘De Pfaffs’ en Filipijnse arbeiders in de Antwerpse haven. De ene kwam z’n bed niet uit voor minder dan 10.000 euro per maand, de anderen verdienen amper 600 euro. De ondergrens van de loonschaal blijkt een moeilijk gegeven. Onze werkexpert Stijn Baert buigt zich over de kwestie: “In plaats van naar het minimumbrutoloon, moeten we kijken naar het nettobedrag. Houden mensen genoeg over van hun werk?”

29 augustus