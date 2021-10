‘Squid Game’ heeft nu zijn eigen cryptomunt: stijging van 2.400% in 24 uur tijd

De populaire Zuid-Koreaanse serie ‘Squid Game’ heeft nu ook een eigen cryptomunt, SQUID. De munt kan verhandeld worden, maar kan ook als toegangsticket dienen voor een duur online ‘Squid Game’ spel. In slechts 24 uur steeg SQUID met 2.400% in waarde en heeft het een totale beurswaarde van 150 miljoen euro.

De cryptomunt die in voorverkoop ging op 20 oktober zou in 1 seconde zijn uitverkocht. De munt is niet enkel verhandelbaar, maar kan ook gebruikt worden om een toegangsticket te kopen voor een online versie van de kinderspelletjes die in de serie ‘Squid Game’ te zien zijn. Het bedrijf dat de munt lanceerde zegt dat zij in tegenstelling tot de Netflix-serie “geen dodelijke gevolgen geven aan het verliezen van het spel”.

Er is ook geld te winnen in het online spel, maar dat is geen vaste pot van 33 miljoen euro zoals in ‘Squid Game’ zelf. De virtuele simulatie van de spelletjes zet geen limiet op de prijzenpot. Het te winnen bedrag wordt bepaald door het aantal spelers die het deelnamegeld betalen. Deelnemen is echter niet goedkoop. Voor het finalespel moet je 15.000 SQUID-munten betalen die elks 1, 90 euro kosten. Een ‘toegangsticket’ kost daardoor al snel 28.700 euro.

Cybercriminelen

Al het toegangsgeld van de deelnemers wordt verzameld in een grote pot. 90% daarvan gaat naar winnaar van de finale. De andere 10% gaat naar de game-ontwikkelaars. Dit bedrag kan ontzettend hoog zijn als er veel deelnemers zijn, maar de hoge prijs om mee te spelen, schrikt heel wat mensen toch af.

Ondanks de snelle stijging in waarde van SQUID, kijk je best uit voordat je investeert in de cryptomunt. Op sommige websites staan er reeds klachten van gebruikers die hun munten niet kunnen doorverkopen. Het is voorlopig nog onduidelijk waar die problemen vandaan komen. Daarnaast zijn er de voorbije weken steeds meer ‘Squid Game’-gerelateerde wanpraktijken gemeld waarin cybercriminelen fans van de Koreaanse Serie proberen op te lichten.