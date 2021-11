Squid Game crypto gecrasht: na gigantische stijging met 100 procent in waarde gedaald

Spaargids.be Wie moet je brandverze­ke­ring betalen bij een cohousing?

Cohousing zit al enkele jaren in de lift. De woonvorm waarbij bewoners beschikken over een eigen privéwoning én tegelijk enkele ruimtes delen, biedt uiteenlopende voordelen en vormt mogelijk ook een antwoord op de stijgende woningprijzen. Maar hoe zorg je ervoor dat je in een cohousing correct verzekerd bent? En hoe regel je dat best met je huisgenoten? Spaargids.be legt het uit.

27 oktober