Spreiden van je energieverbruik: welke risico’s neem je door huishoudtoestellen automatisch of op afstand te laten draaien?

Vanaf 1 januari 2023 treedt het capaciteitstarief in werking. Een deel van de netkosten wordt dan aangerekend op basis van het piekverbruik. Hoe meer toestellen je synchroon inschakelt, hoe hoger het piekverbruik en hoe hoger de netkosten. Om het verbruik te spreiden, kan je toestellen zoals de wasmachine, vaatwas of droogkast via een timer overdag inschakelen wanneer je uit werken bent.

Wat met de brandveiligheid?

Dat blijkt vanuit brandveiligheidsperspectief echter geen goede zet. Steven Vermeulen, woordvoerder bij de dienst brandpreventie van het FOD Binnenlandse Zaken verduidelijkt: “Het is belangrijk om geen aangeschakelde toestellen onbeheerd achter te laten. Je activeert ze beter niet wanneer er niemand aanwezig is om oververhitting, rookontwikkeling of brand vast te stellen.

Dat geldt zowel voor toestellen die door de bewoner zelf manueel geactiveerd zijn als voor toestellen die je automatisch vanop afstand inschakelt.”

Brand door koffiezetapparaat

Volgens Steven Vermeulen is het eerder uitzonderlijk dat brand ontstaat door het gebruik van een timer. “Maar het gebeurt wel. Zo zijn er situaties gekend waarbij een koffiezetapparaat automatisch in werking trad zonder dat er water in het toestel aanwezig was, waardoor er brand is ontstaan.

In ieder geval zal de grootte van de schade bij woningbranden toenemen als toestellen werken wanneer er niemand tijdig kan ingrijpen.”

Wat zegt de brandverzekering?

Moet je vrezen dat de brandverzekering niet tussenkomt bij een brand of kortuitsluiting wanneer alle bewoners afwezig zijn? “Dat is niet het geval”, verduidelijkt Peter Wiels van verzekeringskoepel Assuralia. “Het is niet omdat je niet thuis was op het ogenblik dat je toestellen werkte dat de verzekering niet zou tussenkomen.

Bij brand zal de woningverzekering de schade vergoeden. Algemeen kan je stellen dat alleen bij een grove fout en bij opzet je complicaties kan verwachten met de verzekering.”

Doe hieronder de test en ontdek meteen het effect van het capaciteitstarief op jouw energiefactuur. De simulator toont bovendien welk effect veranderende gebruiksgewoontes op jouw capaciteitstarief uitoefenen.

