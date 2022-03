Sprankel hoop op diplomatieke uitweg uit conflict in Oekraïne doet beurzen opleven

Hoopgeven­de geluiden na vredesover­leg: Moskou belooft militaire activiteit rond Kiev en Tsjernihiv in te perken

Het Russische ministerie van Defensie belooft een drastische vermindering van de vijandelijkheden in de richting van de Oekraïense hoofdstad Kiev en de noordelijke stad Tsjernihiv. Viceminister Alexander Fomin zei tegen journalisten dat dat besluit is genomen in het licht van de voortgang die is geboekt tijdens onderhandelingen.

15:45