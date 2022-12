Spotgoedkope telefoon bij je abonnement? Deze providers pakken uit met de strafste eindejaarskortingen (en zo interessant zijn ze écht)

MijntelcoWe bevinden ons in de laatste weken van 2022 en dat betekent dat er interessante kortingen te scoren zijn bij de telecomproviders, onder meer op abonnementen en smartphones. Vanaf Black Friday tot na het einde van het jaar loont het de moeite om een kijkje te nemen. Mijntelco.be ging op zoek naar de strafste deals en vertelt je waar je best rekening mee houdt.

De eindejaarskortingen krijgen vaak de vorm van smartphonedeals, waarbij je een smartphonetoestel cadeau krijgt bij je abonnement of het voor een prikje kan kopen. Maar providers bieden ook interessante kortingen aan op tal van andere toestellen, zoals tv’s, laptops, tablets en smartwatches. Daarnaast kan je vaak ook gewoon profiteren van kortingen op bundels. We lijsten enkele interessante deals op en leggen uit waar je op moet letten.



Is het voordelig een goedkope smartphone te kopen bij een abonnement? Check deze aandachtspunten.

Smartphones aan spotprijzen

Zowat overal staan dezer dagen smartphonedeals op de homepages van de mobiele providers. Zo biedt Telenet een Apple iPhone 11 (64 GB) aan voor 199 euro in plaats van 529 euro. Maar ook de promo voor een Samsung Galaxy A53 (128 GB) en een Galaxy Watch4 voor samen 199 euro in plaats van 538 euro springt in het oog. De promo geldt voor klanten van Telenet, nieuw of bestaand, die voor een ONE-bundel kiezen, of voor klanten die beslissen hun ONE-abonnement te upgraden naar ONE UP.

Orange gaat een stapje verder, en biedt smartphones aan vanaf 9 euro, sommige zelfs vanaf 1 euro. Je moet daarbij wel voor een Smart Data-abonnement van 15 euro per maand kiezen gedurende 24 maanden, bovenop een abonnement van 21 euro per maand.



Stap je over naar een nieuwe provider? Zo behoud je je gsm-nummer in 3 simpele stappen.

Uitrekenen is de boodschap

Wie een smartphonetoestel gekoppeld aan een abonnement wil aanschaffen bij Proximus, gaat best even rekenen. Neem nu de Samsung Galaxy S22 Ultra, die zonder abonnement normaal 1.199,99 euro kost. Ben je nog geen klant van Proximus, dan kun je het toestel krijgen voor 199 euro, samen met een Mobilus M-abonnement van 26,99 euro per maand. Daarbovenop moet je ook een DataPhone-abonnement met 3,5 GB van 35 euro per maand nemen.

Totale kostprijs: 61,99 euro per maand. Wie het abonnement binnen de 24 maanden beëindigt, is de restwaarde van het toestel verschuldigd. Je haalt het voordeel er met andere woorden dus niet uit.

Promoties bij bundels

Ook wie voor een bundel kiest, kan dit eindejaar genieten van enkele promo’s. Zo biedt Proximus het Flex-pack aan voor 78,99 euro per maand. Het omvat onbeperkt internet, een mobiel Flex S-abonnement (onbeperkt bellen, sms’en en 5 GB data) en televisie via de decoder. Wie ervoor kiest, kan daarbij een Samsung 55 inch smart-tv krijgen voor 99 euro extra en geniet ook van gratis installatie.

Ook Telenet schuift enkele bundelpromo’s naar voor, zoals ‘straf internet en tv voor een straffe prijs’. Dat komt in de vorm van Easy Internet en Telenet TV voor 45 euro per maand gedurende drie maanden, in plaats van 57,68 euro. Bij heel wat bundels geniet je momenteel ook van gratis activatie.

Bij het Love Pack (Duo of Trio) van Orange kan je vandaag tot 23 euro uitsparen. Voor internet, tv en een mobiel abonnement betaal je 18 euro per maand gedurende de eerste drie maanden als je nu voor Love kiest. Dat komt neer op een voordeel van 54 euro. Nieuwe klanten van Orange kunnen ook profiteren van internet aan halve prijs gedurende drie maanden, als ze daarbij intekenen op het abonnement Love Mobile + Internet.

Kleine lettertjes

Het nadeel bij koppelverkopen is dat je 12 tot 24 maanden vastzit aan je abonnement. Dat is best lang, zeker in tijden van snel veranderende tarieven. Laat je daarom niet zomaar verleiden door een nieuw toestel, maar neem even de tijd om het volledige kostenplaatje te berekenen. Daarbij moet je alles meetellen: hoeveel het toestel nieuw kost, wat de voordeelprijs is, hoeveel je maandelijks moet betalen voor het bijhorende abonnement en gedurende hoeveel maanden, en wat de resterende kosten zijn als je het abonnement vroegtijdig opzegt.

Een bijkomend nadeel is dat je zo niet gericht kunt kiezen voor het abonnement dat het best bij je past. Dat kan je pas doen na 12 of 24 maanden. Zet je je abonnement vroeger stop, dan blijft de smartphone van jou, maar moet je wel een opzeggingsvergoeding betalen. Het bedrag daarvan is berekend op basis van het verschil tussen de originele prijs van het toestel en jouw voordeelprijs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijntelco.

Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele telefonie, televisie en vaste lijn.