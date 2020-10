Sporteconoom vindt niet dat overheid financieel moet bijspringen voor profvoetbal: “Voetbal kan zichzelf redden”

Daar waar de voetbalwereld jaren kon zwemmen in het geld is het vandaag vooral watertrappelen om niet kopje onder te gaan. Pro League-voorzitter Peter Croonen raamt het coronaverlies voor voetbalclubs uit eerste klasse op - give or take - 100 miljoen euro tot 150 miljoen euro. Als corona de play-offs - lees: het tv-contract - verpest, zullen er profclubs sneuvelen. In het basketbal overweegt profclub Luik nu al het faillissement.