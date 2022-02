Sparen voor je pensioen: tot welke leeftijd pluk je fiscaal voordeel?

Spaargids.beWie wat extra kapitaal wil aanleggen tegen het moment dat hij met pensioen gaat, kan dat doen met een fiscaal steuntje in de rug. En dat zelfs tot na de leeftijd van 65 jaar. Spaargids.be plaatst de opties naast elkaar.

Tot 317,50 euro belastingvermindering

Er bestaan diverse manieren om een extraatje aan te leggen tegen het moment dat je de arbeidsmarkt verlaat en daarvoor beloond te worden met een fiscaal voordeel. De meest bekende daarvan is het klassieke pensioensparen, dat je kunt afsluiten bij een bank of een verzekeringsmaatschappij.

Via dit pensioensparen kan je jaarlijks tot 990 euro of 1.270 euro opzijzetten. Spaar je een bedrag tot 990 euro, dan krijg je een belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag. Spaar je een bedrag tussen 990 euro en 1.270 euro, dan is er nog een belastingvermindering van 25%. Wie 990 euro stort, moet dus uiteindelijk 297 euro minder aan belastingen betalen. Wie 1.270 neertelt, ziet het fiscaal voordeel op 317,50 euro uitkomen.

Klassiek pensioensparen: twee opties

Er zijn twee formules om aan pensioensparen te doen. De eerste biedt de spaarder een vast basisrendement, dat nog kan worden aangevuld met een winstdeelneming als de maatschappij waar je spaart de storting met winst kan herbeleggen en haar resultaten dat toelaten. De tweede biedt de spaarder de mogelijkheid om te beleggen in fondsen, die op hun beurt investeren in aandelen en obligaties. Hierbij evolueert de waarde van de stortingen mee met de gang van zaken op de beurzen. Bij gunstige financiële markten is er kans op een (grote) winst, bij tegenwind op verlies.

Starten voor 55e

Je kan aan pensioensparen doen tussen 18 jaar en 31 december van het jaar waarin je 64 wordt. Start je met pensioensparen voor je 55ste, dan wordt op je zestigste verjaardag een taks afgehouden. Nadien kan je dus nog enkele jaren voort sparen. Op die laatste stortingen zijn er achteraf geen heffingen meer, maar je geniet nog wel van een belastingvermindering. Deze stortingen zijn dus erg interessant.

Start je pas met pensioensparen na je 55ste, dan word je belast op de tiende verjaardag van het contract. Dat is minder voordelig. De opbrengst van je laatste stortingen is immers niet vrijgesteld van de heffing.

Langetermijnsparen: ook na 65 jaar

Een andere manier om op een fiscaal vriendelijke manier een extra pensioenkapitaaltje aan te leggen, is via het zogenaamde langetermijnsparen. Hierbij sluit je een contract af tot minstens de pensioenleeftijd. Het moet daarbij wel minstens tien jaar lopen.

Net als bij het pensioensparen kan je aan langetermijnsparen doen via twee formules: één met een minimaal gewaarborgde opbrengst en één met fondsen. In tegenstelling tot het pensioensparen kan je bij het langetermijnsparen ook na je 65ste verjaardag nog geld opzijzetten.

Tot 705 euro voordeel

Het bedrag dat je kan sparen in het kader van het langetermijnsparen hangt af van je netto belastbaar beroepsinkomen. Het bedraagt op 15% op de eerste schijf van 1.960 euro van dit inkomen + 6% op het inkomen boven deze grens. Dit alles met een maximumbedrag van 2.350 euro. Dat bereik je bij een netto-inkomen van 36.800 euro.

Wie het fiscaal maximum van 2.350 mag storten en dit ook doet, geniet een belastingvermindering van 705 euro. Net als bij het klassieke pensioensparen bedraagt het immers 30% op het gestorte bedrag. Heb je geen beroepsinkomsten, dan kom je hiervoor uiteraard niet in aanmerking.

Let wel: het langetermijnsparen zit in dezelfde korf als de kapitaalaflossingen van je hypotheeklening indien die in aanmerking komt voor een fiscaal voordeel.



